Juez dejó en libertad a 9 presuntos miembros de la banda ‘Los Rolex’

La captura de 13 presuntos integrantes de la banda ‘Los Relojeros’ o ‘Los Rolex’, dedicada al robo violento de relojes de alta gama y joyas en varias ciudades del país, parecía un duro golpe contra la delincuencia en Bogotá. Sin embargo, la decisión de un juez de control de garantías de dejar en libertad a 9 de los capturados ha generado polémica.

El pasado 13 de marzo, en una serie de operativos en distintas localidades de la capital, las autoridades lograron desmantelar parte de esta estructura criminal, señalada de operar no solo en Bogotá, sino también en Medellín, Barranquilla, Cali, Cartagena, Bucaramanga y Pereira.

No obstante, el juez argumentó que no existían elementos materiales probatorios suficientes para vincular a los 9 liberados con el delito de concierto para delinquir, imputado por la Fiscalía. Además, determinó que no representaban un peligro para el proceso.

Ante esta situación, la Fiscalía apeló la decisión, por lo que será un juez de segunda instancia el que determine si se revoca o confirma la medida.

