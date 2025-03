“La actuación lo es todo, es mi pasión”: Jenny Osorio, actriz colombiana

En los micrófonos de Mujeres W, de W Radio, habló la reconocida actriz colombiana Jenny Osorio, para conversar sobre su trayectoria y también, sobre una nueva faceta en su vida profesional en el teatro con ‘Relatos Obscenos’.

Cabe recordar que Osorio cuenta con actuaciones en reconocidas producciones de la televisión colombiana como ‘Pandillas, Guerra y Paz’, ‘Padres e Hijos’ y ‘Sin Tetas No Hay Paraíso’.

Osorio inició explicando como se creó la obra ’Relatos obscenos’, que es una obra escrita y dirigida por el reconocido dramaturgo y director Johan Velandia.

Y es que, según contó la actriz, la idea de esta obra nació a partir de unas conversaciones ‘entre mujeres’ que tuvieron María Adelaida Puerta, la misma Jenny Osorio y Sandra Beltrán, actrices que compartieron escena en ’Sin tetas no hay paraíso’.

En esa conversación, dijo Osorio, se dialogó, resumidamente, sobre las múltiples formas en las que el cuerpo femenino (especialmente los senos) ha sido percibido, tanto positivamente como negativamente, en la sociedad.

“Todas comenzamos a hablar de eso, y dijimos ‘esto hay que llevarlo a las pantallas y al teatro, son los varios puntos de vista sobre los senos’, contó.

Y es que justamente se refirió a un aspecto que rodea, a veces como tabú, a los senos: las prótesis o ‘siliconas’.

“Tengo prótesis desde los 19 años, actualmente tengo 42 y es un caso no típico, porque casi siempre hay que explanárselos, pero nunca las he cambiado y he podido lactar, he podido hacer una vida normal”, relató sobre su historia.

Es por eso que nació la obra: “son relatos de las mujeres alrededor de los senos en todo el mundo y en toda época”.

Sobre la actuación como profesión

Por otro lado, Osorio habló de su papel profesional y explicó que “el mundo o la vida me fue llevando a entrar primero en el modelaje, en ese entonces no eran tan complicados trabajar siendo menor de edad”. Sin embargo, resultó destacando como actriz.

“La actuación lo es todo, es mi pasión y me ha traído todas las cosas hermosas que tengo en mi vida”, dijo.

Agregó: “Me ha dado satisfacción a nivel profesional y me ha dado para hacerle espacio a otras cosas”.

“Amo actuar y entrar en la piel de otras personas”, contó.

Sobre toda la historia detrás del concepto de ‘Sin Tetas No Hay Paraíso’ explicó que ellas grababan en una zona de Pereira, en donde sí pasaba en la vida real la problemática sobre la que ellas actuaban en la producción, siendo esta básicamente, menores de edad entregando su cuerpo a adultos.

Escuche la entrevista completa a continuación:

