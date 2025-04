Obras y actividades que prohíbe la Ley 675 de 2001 propiedad horizontal: Estas serían las sanciones

La Ley 675 de 2001 determinó el marco del régimen de propiedad horizontal para edificios y conjuntos residenciales, explicando las limitaciones y las prohibiciones para una sana convivencia entre propietarios o inquilinos.

“La presente ley regula la forma especial de dominio, denominado propiedad horizontal, en la que concurren derechos de propiedad exclusiva sobre bienes privados y derechos de copropiedad sobre el terreno y los demás bienes comunes, con el fin de garantizar la seguridad y la convivencia pacífica en los inmuebles sometidos a ella, así como la función social de la propiedad”, se lee en el texto de la ley.

¿Qué obras y actividades están prohibidas por la propiedad horizontal?

Según el documento, hay varias restricciones en el marco de la propiedad horizontal que están divididas en áreas sociales e integración municipal:

Áreas sociales

Se deben usar las áreas comunes de recreación en los horarios permitidos y previamente establecidos. Estos comprenden: salón comunal, piscinas, BBQ, entre otros.

El uso de los pasillos como parqueadero de ciclas y demás objetos no es permitido.

No se puede usar las áreas comunes para andar en bicicleta, patines, motocicletas o jugar con cualquier objeto que cause deterioro a la copropiedad.

Utilizar los parqueaderos como áreas sociales.

Usar los parqueaderos para lavar los carros o realizar reparaciones del vehículo.

Ingreso de mascotas en lugares no permitidos.

Integración municipal

Efectuar cambios estructurales sin autorización en las fachadas de los apartamentos o casas.

Colocar avisos, letreros, pancartas y demás.

Realizar obras que deterioren la estética del edificio.

Realizar actividades comerciales al interior de la copropiedad.

Señales visuales, de ruido, de olor o cualquier tipo de elemento no podrán superar los niveles tolerables para la convivencia.

Instalaciones de herramientas o dispositivos que intercepten señales de radio, televisión o internet.

Se debe destacar que para dar solución a alguno de estos problemas, la junta administradora y la asamblea de copropietarios, son las autoridades internas encargadas.

¿Cuáles son las sanciones por incumplir alguno de estas normativas?

La ley explica que las sanciones pueden ser pecuniarias (económicas) y no pecuniarias (no económicas). Sin embargo, los valores o restricciones por no cumplir la normativa son establecidos por los reglamentos de la propiedad horizontal.

Por ejemplo, las administraciones podrán demandar la ejecución de las obligaciones económicas y sanciones que sean impuestas a los propietarios morosos.