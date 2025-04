Estudiantes del colegio San Luis completan dos semanas sin clases por falta de aulas en Córdoba

Montería

Con materiales de zinc y palos fueron construidos los kioscos que funcionarían como aulas provisionales de la Institución Educativa San Luis de Sevilla, en Puerto Escondido, Córdoba, donde 263 estudiantes están afectados por falta de clases.

Los espacios fueron habilitados por los mismos padres de familia bajo la supervisión de la Alcaldía de Puerto Escondido.

Sin embargo, será la Gobernación de Córdoba la encargada de determinar si estos espacios reúnen o no las condiciones para realizar actividades académicas, las cuales se encuentran suspendidas desde el pasado 25 de marzo de 2025.

“Estamos a la espera de que la Gobernación de Córdoba nos dé el aval para continuar aquí. Seguimos con el compromiso de cinco aulas provisionales más que estaremos entregando, esperamos que la Gobernación empiece lo más pronto el proyecto de la nueva institución educativa de San Luis”, afirmó la alcaldesa de Puerto Escondido, Ivya Marzola.

Mientras llega la solución definitiva, la construcción de un nuevo colegio, los estudiantes permanecerían en este lugar que genera preocupación entre padres y comunidad en general del corregimiento San Luis de Sevilla.

“Aquí hay una temperatura muy fuerte cuando llega una hora como las 10:00 a.m. ya es irresistible, yo no veo a las aulas aptas, pero como son provisionales, pero provisionales por un año, imagínese cómo van a estar esos niños sudando ahí. Eso no es aula, son unos cuarticos con un solo ventilador y los de atrás se asarán, pero ajá, hay que aceptarlo para que los niños no sigan perdiendo clases”, afirmó Fulgencia Mercado, habitante del corregimiento San Luis.

Por su parte, Doris Fabra, madre de familia, dijo que “sí queremos que nos den clases, todos vamos a estar pendiente de los niños porque sabemos que es provisional, queremos que nos ayuden con eso; que las clases empiecen lo antes posible. No podemos permitir que pasen dos o tres semanas más porque los niños pierden el rumbo”.

Por su parte, el rector de la Institución Educativa, Didier Lloreda, sostuvo que de momento esperan que la Gobernación de Córdoba acelere el proceso para retomar labores en el menor tiempo posible.

“Se está trabajando para mirar la solución pronta de estas aulas que están en provisionalidad. Ya logramos que nos dijeran que las aulas cumplen con las condiciones mínimas para seguir funcionando, entonces, hay un parte de tranquilidad para que los niños no se encuentren más por fuera del aula de clases”, señaló el rector del IE San Luis, Didier Lloreda.

Cabe recordar que, los estudiantes se quedaron sin colegio desde octubre de 2024 debido a unas enormes grietas en tierra e infraestructura de la institución, dicho fenómeno hizo que la población finalizara el año con guías escolares.

Delegados de la Gobernación de Córdoba estuvieron el pasado 31 de marzo en la zona para elaborar un informe que indicaría si las aulas provisionales cumplen o no con las condiciones mínimas para retomar las actividades académicas. Mientras llega el aval, las clases seguirán suspendidas.

Reacciones del gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta:

En seguimiento a la crisis en el corregimiento San Luis de Sevilla, La W consultó con el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, quien informó que “luego de los movimientos en masa que se presentaron en el municipio de Puerto Escondido, se afectó el colegio San Luis, aquí tenemos dos compromisos: uno es con la señora alcaldesa en compañía del gobierno departamental, estamos haciendo obras temporales para que los niños no pierdan clases y la buena noticia es que, pese a las dificultades presupuestales que tenemos, ante la negativa del Gobierno que no tiene plata para infraestructura educativa, pues nosotros vamos a garantizar los recursos para que ese colegio tenga nueva infraestructura”.