Fedemunicipios ratificó polémica votación para OCAD PAZ pese a alerta de la Procuraduría

Pese a la polémica por las presuntas irregularidades y una advertencia de la Procuraduría, la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) ratificó en la tarde de este 4 de abril los resultados de la votación en la que se eligieron los representantes de los municipios PDET ante el OCAD PAZ, en donde se deciden el destino de los fondos para la paz en el país.

La decisión fue tomada de forma unánime durante una sesión ordinaria del Consejo Ejecutivo en Macanal, Boyacá. A través de un comunicado, Fedemunicipios señaló que, tras revisar la documentación del proceso electoral, resolvieron las dudas sobre el evento ocurrido el pasado 21 de marzo, cuando aparecieron dos votos de más en las urnas (172, pero podían votar 170).

Gilberto Toro, director ejecutivo de Fedemunicipios, aseguró que esos votos de más no afectaron la decisión, por no fueron determinantes, por lo que no se consumó el fraude. “Hubo irresponsabilidad de algunos alcaldes que dieron dos votos. Pero, no afectaban el resultado final”, dijo.

Según la Federación, se confirmó la validez del proceso. También informaron que se escuchó en audiencia al alcalde de Zambrano (Bolívar), Gabriel Murillo Argel, quien presentó impugnación al proceso de ese 21 de marzo, así como las intervenciones de otros delegados que tenían dudas por presunto fraude.

Así pues, Fedemunicipios ratificó a los alcaldes Marlon Monsalve Ascanio, de Florencia (Caquetá) y Hailton Perea Chaverra, de Bojayá (Chocó) como representantes ante el OCAD PAZ para el periodo 2025-2026. Y como suplentes quedaron Walter Zúñiga Barona, de Miranda (Cauca) y Noé de Jesús Espinosa Vásquez, de Briceño (Antioquia).

Es de destacar que estos cargos son claves pues con quiénes tendrán influencia sobre un fondo OCAD PAZ. De hecho, hubo algunas alertas sobre posibles acuerdos por debajo de la mesa para controlar el dinero.

¿Qué señala la alerta de la Procuraduría?

En un oficio de este 3 de abril, la Procuraduría solicitó que no se tomara ninguna decisión final sobre la votación hasta que el órgano de control pudiera analizar la queja del impugnante. Sin embargo, pese esa advertencia no se detuvo la ratificación.

Según Toro, esa advertencia llegó cuando ya estaban avanzando en el proceso este 4 de abril y dijo que remitirán toda la documentación a la Procuraduría para demostrar que no hubo irregularidades.