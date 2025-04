“La música es mi vida y todo el tiempo estoy pensando en ella”: Rey Ruiz

En diálogo con Mujeres W, el cantautor cubano de salsa Rey Ruiz compartió detalles de su carrera musical, su paso por el programa cazatalentos Yo Me Llamo y sus proyectos futuros.

Sobre sus inicios en la salsa, Ruiz reconoció que canta desde que era un niño y bromeó al decir que, incluso, pudo haber aprendido este arte antes de poder hablar: “Creo que yo no hablaba, sino que ya estaba cantando”.

“Empecé a cantar en programas infantiles de producción cubana, lo hice poco a poco hasta que la voz se quedó un poco nublada por el cambio de niño a joven. Canté de nuevo a los 18 años y comencé a tomar el rumbo de lo que soy”, relató el artista.

Además, compartió que, cuando comenzó a quedarse sin voz, estudió música durante siete años, aunque nunca se graduó: “Las novias me comían mucho tiempo”, agregó.

También reveló que un momento clave en su vida artística fue la visita del salsero Óscar D’ León a Cuba: “Como vivimos solo a 90 millas de Estados Unidos, la música americana me invadía, yo no pensaba en la música latina. Cuando llegó Óscar D’ León a Cuba, se me abrió el deseo de hacer este tipo de música y, a partir de eso, empecé a hacer salsa”.

En cuanto al momento en que abandonó su natal Cuba para buscar nuevas oportunidades, el artista reconoció por qué lo hizo: “Quise salir de Cuba porque no había un desarrollo musical personal. Todo el tiempo era cantar lo que ellos (el régimen cubano) querían que cantara; buscaban artistas políticos, yo no soy político”.

Tras su llegada a Estados Unidos, Ruiz recordó que él, en un principio, “no sabía que iba a ser músico, que iba a llegar a un país que nos aceptaba a todos los cubanos”.

“Hice de todo, uno de inmigrante tiene que reinsertarse en la sociedad y empezar donde sea”, advirtió.

Sobre cómo ha evolucionado el concepto que tiene del éxito, Ruiz expresó: “Es bonito sentir que uno tiene una carrera hecha y decidir lo que quiere y no quiere hacer. Tuve la oportunidad y la fortuna de encontrarme a gente que me ayudara y una entidad como la casa disquera que apostara por mí, soy afortunado”.

También afirmó que ha tenido la mejor de las carreras musicales, lo que calificó como un momento muy bonito de su vida.

“El (Rey Ruiz) de antes también me lo disfruté porque se tienen las condiciones y el andamiaje para hacer muchísimas cosas para interactuar con el público. Me estoy disfrutando este momento, la música es mi vida y todo el tiempo estoy pensando en ella”, afirmó.

Escuche la entrevista a Rey Ruiz en Mujeres W:

