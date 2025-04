Petro calificó la reforma laboral de los liberales como una contradicción

El presidente Gustavo Petro se refirió al proyecto de ley radicado por el Partido Liberal en el que se incluye el pago de recargos dominicales y festivos como una contradicción.

“Es una contradicción profunda del liberalismo. Los abanderados de la reforma laboral más progresista de Colombia en 1936, se convirtieron, en manos del senador Pinto, en los verdugos del pueblo trabajador”, afirmó.

Cuestionó que el presidente del partido no ordenará apoyar la reforma: “Si querían ayudar al pueblo por qué el presidente del partido no le ordenó al senador Pinto que introdujera los cambios que quisieran al proyecto y no lo archivara como hizo”.

Añadiendo que “ahora lo presentan de nuevo, ya recortado, sin estabilidad laboral, sin madres comunitarias, sin ayudas a la mujer trabajadora menstruante. ¿Por qué entonces el liberalismo no pide que se apruebe la apelación y se continúe la discusión en la plenaria del Senado en último debate?”.

Pese a ello, el mandatario dijo que está abierto al diálogo sobre su proyecto de reforma laboral con este partido, “los espero”.