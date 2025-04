Caso ‘Papá Pitufo’: alias ‘El Bendecido’ podría quedar en libertad por vencimiento de términos

W Radio conoció que la juez 63 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá decidió no prorrogar la medida de aseguramiento en centro carcelario contra Ricardo Orozco Baeza, alias ‘El Bendecido’, señalado como la mano derecha de Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’.

Orozco Baeza fue capturado en el primer semestre de 2024, junto a otras cuatro personas, y estaba privado de la libertad como parte de una investigación por contrabando.

Sin embargo, al no prorrogarse la medida de aseguramiento, podría quedar en libertad por vencimiento de términos.

Según la decisión judicial, en su momento se argumentó que tanto ‘El Bendecido’ como otros tres capturados —todos miembros de la Policía Nacional— tenían un alto poder económico, lo que justificaba la medida restrictiva. No obstante, la juez concluyó que dicha información no fue debidamente verificada por la Fiscalía General de la Nación y que, en realidad, no se comprobó que los implicados contaran con dichos recursos.

Además, la Fiscalía tampoco argumentó de forma suficiente el riesgo que los procesados representarían para los agentes encubiertos vinculados al caso.

W Radio conoció la decisión judicial sobre la medida de aseguramiento de alias Ricardo Orozco Baeza alias ‘El Bendecido’ y de los al coronel en retiro, Alexander Galeano Ardila y a los mayores de la Policía Mario Andrés Sarmiento Roja y José Helí Alzate Moncayo.

La Fiscalía interpuso el recurso de apelación y será un juez de segunda instancia el que se pronuncie sobre la decisión judicial.

Según la investigación de la Fiscalía, alias ‘El Bendecido’ sería el responsable del 80% del ingreso de contrabando al país, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía.

El año pasado, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, le imputó, tanto al supuesto zar del contrabando como a los otros oficiales en retiro de la Policía Nacional, los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de contrabando y cohecho.

Según la Fiscalía, los procesados, junto con alias ‘El Bendecido’, habían conformado una organización ilegal, que se encargaba del contrabando y que estaba al servicio de alias ‘Papá Pitufo’.