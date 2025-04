¿En qué se fijan las entidades bancarias para aprobar o negar una solicitud de crédito?

El historial crediticio registra todas las actividades financieras de las personas, desde pagos en servicios hasta productos financieros que estas mismas adquieren o contratan.

Lo anterior hace que las personas vayan formando con el tiempo lo denominado como vida crediticia.

En esa línea, cuando las personas inician esta vida financiera, también adquieren responsabilidades que, de no cumplirlas, se verá afectada, pues las centrales de riesgo lo comenzarán a tomar como una persona que no cumple con esas obligaciones y harán que, en un futuro, no se le facilite el acceso a, por ejemplo, créditos en bancos.

Según explica el Fondo Nacional del Ahorro, esta vida crediticia, junto al historial, “es una ‘carta de presentación’ ante la posibilidad de adquirir nuevos productos financieros”.

Depende de esa carta de presentación u hoja de vida financiera que usted pueda acceder con mayor facilidad a esos productos descritos.

Y es que, precisamente, de su buen comportamiento financiero depende que pueda acceder a créditos y, aparte de usted cumplir sus obligaciones a tiempo, habría otras acciones que ayudaría a que usted tuviera una solicitud de crédito exitosa.

Por esa razón, en W Radio le contamos sobre algunos aspectos en los que se fijan las entidades a la hora de tomar la decisión de otorgar o no un crédito.

¿En qué cosas se fijan las entidades a la hora de tomar la decisión de dar o no acceso a un crédito?

Pues bien, qué más que una entidad bancaria para explicar este tema. Lo anterior porque el reconocido banco BBVA explicó en su página web cómo hacen las entidades financieras para aprobar o denegar una solicitud de crédito y, además, qué tienen en cuenta a la hora de tomar esa decisión.

Comportamiento de pago

BBVA explica que si hemos tenido “puntualidad en los pagos de otros préstamos o créditos que nos hayan concedido, es más probable que el banco vuelva a confiar en nosotros".

Ahora, dicen que quien, por el contrario, estén calificados de morosos, tendrán menos acceso a estos créditos, pues las entidades no los verán como clientes potenciales.

Cuentas que quedan sin saldo

“Las entidades financieras tienden a considerar más positivamente las peticiones de clientes cuyas cuentas corrientes raramente se quedan sin saldo, lo que habitualmente se conoce como entrar en números rojos“, dice BBVA.

¿Qué prácticas bajan el puntaje de crédito?

Ahora, según Datacrédito Experian, empresa de servicios de información global líder en el mundo, hay ciertos comportamientos que bajan su puntaje de crédito.

Estos son:

Incumplir el pago de las obligaciones financieras.

Estar en mora desde 30 días en adelante.

en adelante. Tener el endeudamiento a tope, es decir, tener sobre el máximo tope los cupos establecidos.

Según mencionan, hay un concepto conocido como ‘Jineteo financiero′, que es “cuando la capacidad de pago solamente permite pagar una de las deudas, y lo que se hace es utilizar el cupo liberado para cubrir otras”.

Ser codeudor: si por incumpliento del deudor se presenta un atraso en el pago de las obligaciones.

