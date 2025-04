Naturgas le respondió al presidente Petro: “en el mercado del gas no estamos especulando”

La Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) a través de su presidenta, Luz Stella Murgas, respondió al presidente de la República, Gustavo Petro, frente a sus recientes señalamientos de especulación en los precios del gas, asegurando que en su mercado no se especula y que las cifras de faltantes de gas natural no son generadas por el gremio, si no que vienen desde entidades del mismo Gobierno.

Se debe recordar que el presidente Petro, a través de su cuenta de X, citando un trino de Naturgas, dijo: “las decisiones están tomadas, que los intermediarios del gas dejen de especular con los precios del gas, incluidos los importadores, o el Gobierno tomará las medidas de ley”.

Ante esa acusación, la presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, respondió.

“Que reconozca los datos que producen sus mismas entidades públicas, las cifras relacionadas con los faltantes de gas natural no son cifras de Naturgas, no son cifras de los agentes del mercado; son cifras que produce la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que produce el Ministerio de Minas, que produce la Unidad de Planeación Minero Energética (...) En las cifras está la realidad, lo invitaría a que crea en las cifras que emiten sus propias entidades para que sepa que en el mercado del gas no estamos especulando”, dijo.

Así mismo, la líder gremial le reiteró al presidente Petro que el mercado del gas nacional es transparente y confiable, y que tiene como principal objetivo el bienestar de los usuarios.

En ese mismo evento el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Orlando Velandía, en su intervención, al ser consultado sobre las tarifas del gas natural y sus incrementos, señaló que el tema de la comercialización del energético ha tenido incidencia.

“No voy a decir cosas para que después me recusen, pero sí se advierte un presunto comportamiento no tan adecuado, no estoy diciendo ilegal, en el mercado de algunos agentes, lo cual nos lo ha dicho el mismo gestor del mercado (...) Él nos dice: hay una sobrecontratación, una contratación excedentaria atípica”, mencionó.

Es decir que desde la ANH se mantiene la sospecha de que algunos actores del mercado del gas, en su momento, decidieron comprar más energético del que necesitaban o requerían para después salir a venderlo a unos costos más altos.

Finalmente, sobre esos señalamientos el presidente Petro y el Ministerio de Minas y Energía, se ordenó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios empezar a con las indagaciones.