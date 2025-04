En Boyacá se espera que circulen más de 600 mil vehículos en Semana Santa

Tunja

La Policía de Carreteras de Boyacá en conjunto con la alcaldía de Samacá se llevó a cabo el lanzamiento de la campaña de seguridad vial con el fin de concientizar a los conductores a que manejen con precaución durante esta época de Semana Santa.

Para la Semana Mayor se espera que transiten más de 600 mil vehículos por los diferentes corredores viales de Boyacá, es por esto por lo que la Policía de Carreteras del departamento dispondrá de 12 puestos de control en los ingresos a los principales municipios.

“Tenemos una proyección de 603 mil vehículos que van a ingresar por las diferentes fronteras que tenemos con Cundinamarca, Santander o Casanare. Queremos invitarlos a que por favor respetemos las normas de tránsito, hagamos esa revisión periódica o esa revisión semanal del vehículo. Es importante que tengamos una revisión tecnomecánica vigente, no quiere decir que en el lapso de este año no se presente algún tipo de falla. Utilicemos el cinturón de seguridad, siempre tengamos presentes los nueve elementos que debe portar el kit de seguridad y prevención, que es importante. Nadie está exento que el vehículo pueda sufrir algún tipo de falla mecánica y por esto les pedimos que tengan estos accesorios para poder generar la señalización de vía y no vaya a ser inmerso en algún tipo de siniestro vial. Seamos respetuosos y tolerantes con los diferentes actores viales”, indicó el capitán Jonny González, comandante de Policía de Carreteras de Boyacá.

Durante el lanzamiento de esta campaña la Policía de Carreteras del departamento señaló que el año anterior por esta época se presentaron más de 30 lesionados y 5 fallecidos en accidentes viales y para este año se espera que no se registren ni víctimas, ni accidentes.

“En 2024 tuvimos lamentablemente 5 fallecidos y esperamos con este despliegue total y este despliegue fuerte que disponemos, que esta semana el registro de accidentes fatales sea cero. Tuvimos aproximadamente 34 lesionados el año pasado en accidentes de tránsito, entonces estamos comprometidos para que de estos 34 heridos pasemos este año a cero, porque realmente vuelvo y repito, y soy insistente, los están esperando en la casa, por favor, no permitamos de que esa sonrisa con los que lo están esperando se vuelva una tristeza y lo estén lamentando”, enfatizó el capitán González.

En los puestos de control que dispondrá la Policía de Carreteras se realizaran actividades para que los conductores tengan un descanso y se reactiven física y emocionalmente.