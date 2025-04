Trump dice que Xi y el líder de Vietnam se reunieron para estudiar cómo perjudicar a EE.UU.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este lunes 14 de abril que el encuentro mantenido en Hanói entre el presidente de China, Xi Jinping, y el máximo dirigente vietnamita, To Lam, buscó estudiar maneras de perjudicar a su país en el marco de la actual guerra comercial que ha desencadenado Washington.

“No culpo a China ni a Vietnam. Veo la reunión de hoy, y es maravillosa. Es una reunión encantadora, es decir, es como intentar averiguar ‘cómo perjudicamos a Estados Unidos”, explicó a los medios en el Despacho Oval de la Casa Blanca durante un encuentro con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Trump se refirió así a la reunión entre Xi y To, que tuvo lugar hoy al inicio de una gira del mandatario chino por el sudeste asiático en la que Pekín busca presentarse como socio fiable ante la acometida comercial de EE.UU.

“Perdimos con China durante la era (del expresidente Joe) Biden billones de dólares en comercio, billones de dólares. Él dejó que nos desplumaran y ya no podemos hacerlo. ¿Y saben qué? No culpo a China en absoluto. No culpo al presidente Xi. Me cae bien. Yo le caigo bien”, aseguró Trump con respecto a la actual situación con Pekín, a quien ha castigado por responder a la aplicación de aranceles.

Pese a que la semana pasada suavizó su ofensiva con la mayoría de países, Trump decidió castigar al gigante asiático, que ha insistido en seguir activando represalias, de manera que actualmente las importaciones chinas soportan un 145 % de aranceles estadounidenses y los envíos estadounidenses a China un 125 %.

El presidente estadounidense también insistió hoy en que prepara un gravamen específico para los productos farmacéuticos en un futuro “no muy lejano”.

“Solo tengo que imponer un arancel”, dijo Trump, que añadió que “cuanto más alto el arancel más rápido llegarán (las farmacéuticas)”, en referencia al objetivo que persigue de relocalizar la producción de fármacos en suelo estadounidense.

Trump evitó pronunciarse al ser preguntado por la imposición de aranceles específicos a los semiconductores, sobre los que el fin de semana dijo que anunciaría en los próximos días, pero sí insistió en que se mostrará “flexible” respecto a la posibilidad de gravar productos del gigante tecnológico Apple como teléfonos u ordenadores.

