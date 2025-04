Consejo Gremial: la solución no es adelantar impuestos, sino recortar gasto

El Consejo Gremial Nacional rechazó la propuesta del Gobierno de modificar el mecanismo de autorretención y aumentar las bases mínimas de retención en la fuente , lo que significa que las empresas deban adelantar el pago del impuesto de renta del 2026 para este año.

“Esta medida, lejos de representar una solución estructural, es una maniobra de caja sin sustento técnico, sin visión de largo plazo y con serias consecuencias para la economía nacional”, señaló el grupo de gremios.

A ello, el Consejo agregó que esto es “en la práctica, de una reforma tributaria encubierta que traslada la carga a quienes cumplen, producen y generan ingresos”.

En ese mismo sentido, señaló que “esta propuesta castiga el flujo de caja de empresas, trabajadores formales, independientes y pequeños comerciantes. La medida afecta directamente el consumo, el ahorro y la inversión, pilares fundamentales para el crecimiento y la formalización de la economía”.

Adicionalmente, el Consejo Gremial alertó que esta propuesta del Gobierno trae serias implicaciones jurídicas, “en particular la aplicación de una autorretención del 3.5 % a entidades no contribuyentes del impuesto sobre la renta, como las del artículo 23 del Estatuto Tributario. Al no existir un impuesto a cargo, este anticipo se convierte en un pago sin causa tributaria, contrariando el principio de legalidad”.

Finalmente, el grupo de gremios resalta que esta medida no prevé mecanismos de compensación ni beneficios, “lo que afecta directamente el flujo de caja de organizaciones sin ánimo de lucro. Este cambio alteraría sustancialmente el régimen fiscal vigente, sin una reforma legal que lo sustente, y, por tanto, requiere una revisión jurídica y técnica a fondo”.

No obstante, el director de la Dian, Luis Alberto Llinás, señaló en W Radio que buscan mecanismos de compensación, como una reforma tributaria que no buscaría la recaudación de nuevos impuestos.