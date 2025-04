Valor de la multa general tipo 2 2025: Explicación de la infracción según Código Nacional de Policía

Imagen de referencia. Foto: Chepa Beltran/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images / Long Visual Press

A diario, las personas realizan varias actividades que tienen que ver con los diversos espacios públicos que tienen a su disposición. Ya sea porque viven en un conjunto de apartamentos o en un barrio de casas propias, es normal interactuar con vecinos en entornos compartidos.

Es por esa razón que se han implementado una serie de lineamientos y normativas creadas con el objetivo de asegurar la convivencia y la seguridad de todos los ciudadanos, como el Código Nacional de Policía. Es en esas leyes que también se establecen qué cosas atentan contra el bienestar de la ciudadanía y las sanciones que acarrea cometer tales acciones.

Sin embargo, la legislación cuenta con diversos esquemas determinados para cada tipo de infracción que pueda acarrear una multa correspondiente. Algunas de las multas más comunes, incluyen el conducir sin la licencia de conducción, conducir con la licencia de conducción vencida, parquear en sitios no permitidos, no portar el SOAT o no realizar la revisión técnico mecánica.

No todas las multas son del mismo valor, pues existen diversos tipos de multas dependiendo el tipo de infracción cometida. Algunas son más severas que otras y, por lo tanto, acarrean una mayor deuda monetaria para el conductor involucrado.

De acuerdo con lo que establece el Código Nacional de Seguridad y Convivencia, existen multas tanto generales como especiales. Los tipos de multas generales son cuatro y su valor aumenta con el nivel correspondiente. Por su parte, las multas especiales son tres y se clasifican entre: Comportamientos de los organizadores de actividades públicas, Infracción urbanística y Contaminación visual.

¿Cuánto vale una multa tipo 2 en el 2025?

Según lo aclara el Código Nacional de Policía, el tipo de clasificación de una multa general se determina de manera gradual de acuerdo con “el comportamiento realizado y la desobediencia, resistencia, desacato, o reiteración del comportamiento contrario a la convivencia”. Siendo el tipo 1 para los casos más leves y el tipo 4 para los casos más graves.

La misma ley establece que el valor a pagar por haber cometido una multa general tipo 2 es de 8 salarios mínimos diarios legales vigentes. Es decir, para el año 2025, esta multa corresponde aproximadamente a una deuda de $379.600 pesos colombianos.

Algunas de las infracciones que pueden acarrear una multa general tipo 2, según el Código Nacional de la Policía, son las siguientes:

No permitir el acceso al predio sobre el cual pesa el gravamen de servidumbre para realizar el mantenimiento o la reparación.

sobre el cual pesa el gravamen de servidumbre para realizar el mantenimiento o la reparación. Improvisar e instalar , sin autorización legal, contenedores u otro tipo de recipientes, con destino a la disposición de basuras.

, sin autorización legal, contenedores u otro tipo de recipientes, con destino a la disposición de basuras. Permitir la presencia de vectores y/o no realizar las prácticas adecuadas para evitar la proliferación de los mismos en precios urbanos.

para evitar la proliferación de los mismos en precios urbanos. Intervenir un bien de interés cultural o patrimonio arquitectónico , sin la respectiva licencia o autorización de la autoridad que hubiere efectuado la declaratoria o sin la asesoría en restauración de personal autorizado para ello.

, sin la respectiva licencia o autorización de la autoridad que hubiere efectuado la declaratoria o sin la asesoría en restauración de personal autorizado para ello. Exportar bienes de interés cultural sin la autorización de la autoridad cultural competente, sustraerlos, disimularlos u ocultarlos del control aduanero, o no reimportarlos en el término establecido en la autorización de exportación temporal.

de la autoridad cultural competente, sustraerlos, disimularlos u ocultarlos del control aduanero, o no reimportarlos en el término establecido en la autorización de exportación temporal. Escribir o fijar en lugar público o abierto al público, postes, fachadas, antejardines, muros, paredes, elementos físicos naturales, tales como piedras y troncos de árbol, de propiedades públicas o privadas, leyendas, dibujos, grafitis, sin el debido permiso, cuando éste se requiera o incumpliendo la normatividad vigente.

