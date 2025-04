¿Es incorrecto decir “yo y Juan” en vez de “Juan y yo”? Esto dice la RAE

Uno de las correcciones más comunes que se suelen hacer tanto a la hora de hablar como de escribir es la de nombrarse a sí mismo antes que a otra persona, algo que suele ‘reprenderse’ en países como Colombia con la frase ‘el burro por delante’, pero ¿en realidad es incorrecto? La RAE aclaró la controversia.

La Real Academia de la Lengua Española explicó a través de su página web que, aunque no es bien vista esta manera de enumerar en una frase, no es incorrecto y no lo ha sido antes. Además, desde la RAE aclaran que son las normas sociales y urbanas las que desaprueban esa expresión.

“De hecho, no es nada difícil encontrar, en prestigiosos autores de todas las épocas, ejemplos en los que el pronombre que designa al hablante es el primero de una serie, larga o corta, de elementos coordinados”, aseguraron en la RAE.

Incluso, aseguraron que hay ocasiones en donde la forma correcta para dar claridad a una oración es ponerse primero a sí mismo en una enumeración. Ejemplo:

“Las primeras en llegar a la meta fuimos yo, Eva y Ana”, explicaron.

No obstante, manifestaron que es usual que dicha ‘norma social’ se desvanezca cuando una persona habla de ella misma y de alguno de sus objetos, pues es más común decir: “yo y mi bicicleta” que “mi bicicleta y yo”.

Finalmente, expusieron que hay otros casos en donde es necesario inicia la oración poniéndose a sí mismo por delante de otras personas, usualmente visto al referirse a líderes de grupo: “Yo y los que me siguen creemos…”.

