Irán pidió a Estados Unidos demandas realistas en la segunda ronda de negociaciones

Irán pidió este viernes 18 de abril a Estados Unidos que presente demandas realistas durante la segunda ronda de negociaciones nucleares entre ambas partes, mientras Rusia se ofreció a mediar siempre que la Casa Blanca de su visto bueno.

“Unas demandas (de EE.UU.) que sean poco realistas únicamente reducirán la posibilidad de llegar a un acuerdo”, dijo Abás Araqchí, ministro de Exteriores iraní, durante una rueda de prensa en Moscú tras reunirse con su colega ruso, Serguéi Lavrov.

Washington, donde el presidente estadounidense, Donald Trump, se ha mostrado dispuesto a atacar Irán si no acepta un acuerdo, ha insistido en hablar también sobre su programa de misiles o su apoyo financiero a grupos regionales como los hutíes del Yemen o Hizbulá.

Teherán pide realismo a EEUU

Araqchí subrayó que si las peticiones de la parte estadounidense son realistas, “es muy posible que lleguemos a un acuerdo”.

Según informó la agencia Mehr, justo antes de reunirse con Lavrov aseguró que en Teherán están recibiendo “mensajes contradictorios”.

“No cambiamos de postura a diario y esperamos la misma seriedad y coherencia de nuestros contrapartes”, aseguró.

Araqchí parecía hacer referencia a las declaraciones de su interlocutor en las negociaciones, el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, quien el martes habló de “detener y eliminar” el programa de enriquecimiento de uranio de Teherán, cuando antes había hecho referencia solo a limitar la pureza de ese material.

Al mismo tiempo, Araqchí recalcó en rueda de prensa que Irán participará “muy seriamente y con plena voluntad en las negociaciones para encontrar soluciones al programa nuclear pacífico iraní”.

Según fuentes diplomáticas, la segunda ronda tendrá lugar el sábado 19 de abril, en Roma tras celebrar la primera hace una semana en Omán.

Sólo negociaciones indirectas

El ministro iraní subrayó el carácter indirecto de las conversaciones con EE.UU., para añadir que ese formato no es algo “complejo y sorprendente” y que mediante ella “es posible llegar a acuerdos”.

“En este momento solo llevamos a cabo negociaciones indirectas. Es evidente que debido a las amenazas del Gobierno de Estados Unidos y a las sanciones económicas, así como a la política de máxima presión contra nosotros, no podemos mantener negociaciones directas con ellos”, explicó.

De hecho, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este jueves que no ha desestimado el plan de Israel de destruir las instalaciones nucleares de Irán, pero dijo no tener prisa al respecto.

“No diría que lo he descartado. No tengo prisa, porque creo que Irán tiene la oportunidad de tener un gran país y vivir feliz sin muerte. Y me gustaría ver eso. Esa es mi primera opción”, dijo en el Despacho Oval de la Casa Blanca junto a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Sea como sea, según Araqchi, en la primera ronda de estas negociaciones, celebrada el pasado día 12 en Omán, Irán vio “un cierto nivel de seriedad de la otra parte, un deseo de discutir exclusivamente temas nucleares”.

“Esto podría permitirnos entablar negociaciones constructivas”, resumió el ministro iraní, quien fue recibido la víspera en el Kremlin por el presidente ruso, Vladímir Putin, a quien entregó una carta del líder supremo de Irán, Ali Jameneí.

