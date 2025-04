“Entréguenos a los colombianos que tiene en sus cárceles”: presidente Petro a Nayib Bukele

El presidente Gustavo Petro se refirió en su cuenta de X a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos de detener la deportación de unos migrantes de origen venezolano a El Salvador bajo la ley de Enemigos Extranjeros de 1798.

“Señor Bukele, muy mal. No aceptamos, y la justicia estadounidense no acepta, que se criminalice a los niños y niñas de Venezuela, la tierra madre de Bolívar. Entréguenos a los colombianos que tienen en sus cárceles. Dejen libre al pueblo venezolano, porque ese pueblo sí sabe gritar libertad. Los migrantes no son criminales, esta es una razón de humanidad”, escribió.

El presidente Petro afirmó que ningún latinoamericano demócrata puede aceptar que “por los crimines de la banda llamada ‘Tren de Aragua’ se criminalice a todo el pueblo venezolano en el exilio”, y afirmó que la sentencia de la Corte estadounidense debe ser universal.

“La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos se ha pronunciado con una sentencia universal (...) que es universal como un tótem”, escribió.