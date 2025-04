Monseñor Edgar Aristizábal recuerda desde Boyacá sus encuentros con el papa Francisco

Duitama

Las reacciones tras el fallecimiento del papa Francisco no paran en el país y el mundo. En Duitama, Boyacá, Monseñor Edgar Aristizábal Quintero, obispo de la Diócesis de Duitama-Sogamoso señaló que la muerte del máximo jerarca de la iglesia católica es una de las grandes pérdidas, pero que dejó grandes enseñanzas.

“Sin duda, es un momento que nos da tristeza recibir esta noticia. La muerte siempre nos impacta. Y la muerte del Papa, como vicario de Cristo, nos duele en el sentido de que ya culminó su misión. Pero creo que también, unido a la Pascua de Cristo que estamos viviendo, es un momento de alegría. Un intercesor más en el cielo, que nos acompaña, fue un hombre de bien, un hombre que dedicó todos estos años, desde el 2013 hasta acá, 12 años, trabajando incansablemente por la Iglesia. Yo creo que le esperaba un pontificado corto, pero le tocó un pontificado un poquito largo. Todo este tiempo en cabeza, fue un momento importante, donde lo vivió con fe, con amor, donde nos dejó enseñanzas bellísimas. Lo importante ahora es que ese legado que nos dejó nos sirva para caminar con fe”, indicó Monseñor Edgar Aristizábal Quintero.

Monseñor Aristizábal tiene hermosos recuerdos del papa Francisco, quien en uno de sus encuentros le entregó grandes consejos que marcaron su vida.

“Para mí como bispo, también me da tristeza, pero también me da alegría, porque viví experiencias con él muy bellas. Primero, él fue el que me dio el nombramiento para estar acá, para la Diócesis de Duitama-Sogamoso, que era mi pasado, porque el nombramiento viene del papa. Y entonces hubo algunos encuentros con él, cuando estuvimos en la Amazonía, en el 2019, en algún otro encuentro con él que tuve en el Vaticano, una misa, y siempre decía, no olvides rezar por mí, trabaje mucho señor obispo. Cuando nos vimos en el 2013, me dijo, usted está muy joven, tiene mucho para trabajar, trabaje, trabaje por la gente”, aseguró Monseñor.

Por último, el obispo de la Diócesis Duitama-Sogamoso indicó que hay que agradecerle a Dios por la vida del papa Francisco y su legado.

“Dar gracias a Dios por ese ejemplo del papa Francisco, dar gracias a Dios por ese testimonio, y seguro él desde el cielo va a interceder por nosotros, para que ojalá logremos esa paz que tanto anhelamos, y sigamos trabajando en este año santo, año de la esperanza, en esa vivencia de que habrá un mundo mejor”, puntualizó.