“Yo no me voy a convertir en una marioneta”: exparamilitar en juicio de Uribe

John Jaime Cárdenas Suárez dijo que cuando estaba recluido en la cárcel de Palmira, en el patio de postulados de justicia y paz, lo buscó un abogado de nombre Juan, para decirle que Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’, le dijo que tuvo un encuentro con Pablo Hernán Sierra, alias ‘Pipintá‘, en la que este último le manifiesta que él tiene información en contra del exmandatario.

“Yo me sorprendo porque meses antes yo había hablado con ese señor, pero yo había sido muy claro, cómo me va a convencer a mí para que convenza a otras personas para que digan cosas que no son (…), yo no me voy a convertir en una marioneta de nadie”, aseguró.

Además, indicó que después de eso envió una carta a la Corte Suprema de Justicia informando estos hechos.

En la audiencia, la fiscal le pidió al testigo leer la carta que le escribió a la Corte. Cárdenas dijo que identificaba la letra como suya, pero que la “vista ya no le ayuda mucho”, por lo que tuvo dificultades para leerla. En medio de la lectura, la defensa de Uribe solicitó que se hiciera zoom a la carta para que el exparamilitar pudiera ver mejor.

El abogado de Uribe le preguntó al testigo: ¿qué sabe sobre las afirmaciones de algunos exparamilitares que señalan al expresidente como fundador del bloque Metro? El exparamilitar respondió que eso es totalmente falso.

Sobre testimonios anteriores de Cárdenas

Según la Fiscalía, producto de la búsqueda del abogado Diego Cadena, exdefensor de Uribe, surgieron los manuscritos de varios exparamilitares como Cárdenas. Esas versiones fueron llevadas a la Corte Suprema por los entonces apoderados del expresidente, bajo el argumento de que era una supuesta prueba de que las sindicaciones a los hermanos Uribe Vélez surgieron por ofrecimientos o prebendas ofrecidas por el senador Iván Cepeda.

“Particularmente, se destaca que el 23 de febrero de 2018 al escrito de sustentación del recurso de reposición oportunamente interpuesto y sustentado contra la decisión inhibitoria del 16 de febrero de 2018 que se dictó a favor del senador Iván Cepeda Castro y contra compulsa de copias que se dispuso para investigar al también congresista Álvaro Uribe Vélez, se acompañaron copias informales de manuscritos de 19, 20 y 21 de febrero de ese mismo año, en su orden, rubricados por Carlos Enrique Vélez Ramírez, Jhon Jaime Cárdenas Suárez y Fauner José Barahona Rodríguez sobre manifestaciones de ofrecimientos efectuados por Pablo Hernán Sierra García a nombre de Cepeda Castro, y sin que pudieran anexar la pretendida retractación de Juan Guillermo Monsalve Pineda”, dice un documento en poder del ente acusador.

El mismo Cepeda informó a través de su cuenta de X que el “22 de febrero de 2018, Fabián Rojas, María Claudia Daza y los abogados Diego Cadena y Juan José Salazar se reunieron para organizar las cartas, con contenido falso, de los internos Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’, Jhon Jaime Cárdenas Suárez, alias ‘Fosforito’, y Fauner José Barahona Rodríguez, alias ‘Racumín’, que, al día siguiente, Álvaro Uribe Vélez, junto con el abogado Jaime Granados, en una improvisada rueda de prensa en las escalinatas del Palacio de Justicia, anunciaron que radicarían, como en efecto lo hicieron, junto con el recurso de reposición contra el auto inhibitorio dictado a mi favor, y en el que se compulsó copias contra Uribe por presunta manipulación de testigos.”