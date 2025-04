“Me quejé con una palabra indebida”: Álvaro Uribe sobre interceptaciones de la Fiscalía

Durante el juicio que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la Fiscalía volvió a exponer un audio ya conocido en la que el exmandatario se queja porque lo están interceptando.

Álvaro Uribe : ¿Juan cómo le ha ido?

: ¿Juan cómo le ha ido? Juan Guillermo Villegas : Bien señor, ¿qué ha habido?

: Bien señor, ¿qué ha habido? Álvaro Uribe : “Bien, vea hombre le quería contar esto. ¿Se acuerda del día que usted y yo nos reunimos en la 70?

: “Bien, vea hombre le quería contar esto. ¿Se acuerda del día que usted y yo nos reunimos en la 70? Juan Guillermo Villegas: “Sí señor”.

“Sí señor”. Álvaro Uribe : “Que hubo unas llamadas (...) que nos tomamos un jugo. Las llamadas las interceptaron todas y la Fiscalía nos hizo seguimiento. Yo desde hace muchos días sabía eso, pero no lo había concretado, me están investigando a mí con usted y que tienen interceptado el teléfono. O sea que está llamada la están escuchando esos hijuep****.

: “Que hubo unas llamadas (...) que nos tomamos un jugo. Las llamadas las interceptaron todas y la Fiscalía nos hizo seguimiento. Yo desde hace muchos días sabía eso, pero no lo había concretado, me están investigando a mí con usted y que tienen interceptado el teléfono. O sea que está llamada la están escuchando esos hijuep****. Juan Guillermo Villegas : Ah, sí, esos hijuep**** interceptan todo.

: Ah, sí, esos hijuep**** interceptan todo. Álvaro Uribe : Entonces sí, dije le voy a llamarlo para que sepa, yo por la mañana voy a hacer un escándalo en Twitter con esto sin mencionarlo a usted.

: Entonces sí, dije le voy a llamarlo para que sepa, yo por la mañana voy a hacer un escándalo en Twitter con esto sin mencionarlo a usted. Juan Guillermo Villegas : Ah bueno, pero qué nos van a interceptar si nosotros sólo hablamos de política.

: Ah bueno, pero qué nos van a interceptar si nosotros sólo hablamos de política. Álvaro Uribe: ¿Cómo le parece? Ni que fuéramos unos bandidos, entonces tenemos una organización criminal y nos tienen interceptados.

¿Cómo le parece? Ni que fuéramos unos bandidos, entonces tenemos una organización criminal y nos tienen interceptados. Juan Guillermo Villegas: Por eso, nosotros no somos (…) hablamos de política ese día y todo el día hacemos política.

Al respecto, el presidente se pronunció en su cuenta de X, explicando la palabra con la que se refiere a la Fiscalía.

“En diciembre 2015, con Juan Guillermo Villegas, me quejé con una palabra indebida de las interceptaciones. Como fue de público conocimiento, el Dr. Juan Gómez me informó sobre una interceptación que me habían hecho y coincidió con una llamada de octubre de ese año, con la misma persona, con Juan Guillermo Villegas. Después se supo, por medios de comunicación, que a quien tenían interceptado era Juan Guillermo Villegas, y por eso me escucharon”.