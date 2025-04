Portugal declaró situación de crisis energética y espera el regreso del suministro en varias horas

El Gobierno de Portugal declaró este lunes 28 de abril la situación de crisis energética por el apagón eléctrico que afecta el país desde las 11:33 hora local y calcula que el suministro podría regresar de forma generalizada en las próximas horas.

El primer ministro luso, Luís Montenegro, dijo a la prensa tras un Consejo de Ministros extraordinario que han adoptado esa medida para “responder en los sectores esenciales”, como la sanidad, las fuerzas de seguridad o los transportes, para gestionar “una situación grave, inédita e inesperada”.

Asimismo, apuntó que “se espera un restablecimiento integral del abastecimiento en las próximas horas”.

Por ello, no descartó que los colegios abran mañana, martes: “no vemos razón para que no puedan abrir en una situación de normalidad si no hay ninguna perturbación en el proceso de restablecimiento” de la electricidad, dijo Montenegro, quien no obstante admitió que puede haber alguna interrupción en el proceso.

Reiteró que el apagón está relacionado con un aumento de la tensión en la red eléctrica española, cuyo origen se desconoce, y que las zonas portuguesas de Beira Baixa, Alentejo y Setúbal son las que afrontan condiciones “más difíciles”.

Portugal sufrió este lunes un apagón eléctrico a partir de las 11:33 hora local, que también ha afectado a España y el sur de Francia.

