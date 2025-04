Resolución de MinSalud amenaza estabilidad financiera de EPS, advierte Fecoer

La Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer), que agrupa a 52 organizaciones de pacientes a nivel nacional, expresó su preocupación frente al proyecto de resolución del Ministerio de Salud y Protección Social que busca ordenar a las EPS la devolución de recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) por servicios y tecnologías en salud negados sin justa causa.

El director ejecutivo de Fecoer, Diego Gil, solicitó al Ministerio abstenerse de expedir la resolución en los términos actuales y propuso abrir un espacio de concertación con los diferentes actores del sistema de salud. Según la Federación, la metodología planteada podría entrar en conflicto con la normativa vigente y afectar los derechos fundamentales de los pacientes.

El proyecto otorga a la Superintendencia Nacional de Salud la capacidad de ordenar devoluciones de recursos en casos de negaciones no probadas derivadas de PQRDS y fallos de tutela. Fecoer advirtió que la lista de justificaciones válidas para la no prestación de servicios resulta limitada y no contempla situaciones como la falta de red prestadora, cierres de IPS, demoras logísticas, fuerza mayor o retrasos en los giros de recursos por parte de la Adres.

Además, la Federación señaló que el otorgamiento de funciones acumuladas a la Superintendencia podría afectar el principio de imparcialidad y constituir una extralimitación de competencias. De igual forma, indicó que el alcance de las funciones atribuidas a la Adres excede lo dispuesto en la ley.

Fecoer advirtió que la aplicación retroactiva de las obligaciones de reintegro podría agravar la situación financiera de EPS actualmente intervenidas o en proceso de liquidación, lo que pondría en riesgo la continuidad de tratamientos para millones de usuarios. También manifestó su inquietud porque el proyecto no especifica si los recursos devueltos serán destinados exclusivamente a la prestación de servicios de salud.

La organización reiteró su disposición a dialogar y construir soluciones concertadas que fortalezcan el sistema de salud en beneficio de los pacientes y los profesionales del sector.