Juez ordenó liberación de estudiante palestino detenido en Estados Unidos

Referencia de liberación para Mohsen Mahdawi. Foto: Selcuk Acar/Anadolu via Getty Images. / Anadolu

Un juez federal ordenó, el miércoles 30 de abril, a las autoridades de inmigración estadounidenses, la liberación de un estudiante palestino detenido cuando acudió a una cita para su proceso de naturalización por su participación en las protestas de la Universidad de Columbia contra la guerra de Gaza.

Mohsen Mahdawi, sobre quien pesaba una orden de deportación, se mostró desafiante a las puertas de un tribunal en el estado de Vermont, al noreste del país.

“No le tengo miedo”, dijo, dirigiéndose al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyo gobierno ha liderado una ofensiva contra los inmigrantes, entre ellos, los estudiantes propalestinos.

Mahdawi fue detenido el 14 de abril cuando acudió a una entrevista para obtener la nacionalidad estadounidense, según informaron sus abogados.

Este palestino nacido en la Cisjordania ocupada por Israel, iba a graduarse el mes próximo y tenía previsto cursar un máster en Columbia este otoño, según la demanda judicial.

Es cofundador del movimiento de estudiantes palestinos en la Universidad de Columbia junto a Mahmoud Khalil, al que Trump también ha intentado expulsar desde su detención en marzo.

“¿Qué me han hecho? Me han detenido. ¿Por qué motivo? Porque alcé la voz y dije no a la guerra, sí a la paz”, dijo Mahdawi el miércoles.

Un juez había ordenado previamente que Mahdawi permaneciera en el estado de Vermont (noreste), después de que las autoridades de inmigración transfirieron rápidamente a otros estudiantes detenidos a otras jurisdicciones para esquivar a la justicia o buscar estados más favorables a las políticas antiinmigración de Trump.

Además de impugnar su expulsión, Mahdawi acusó al gobierno de Trump de violar la Constitución estadounidense con su persecución de los activistas estudiantiles.

Trump lleva a cabo una guerra sin cuartel contra las universidades estadounidenses por las protestas del año pasado que pedían el fin de la guerra de Israel en Gaza, que ha reducido el enclave palestino a escombros y ha causado más de 52.000 muertos.

El magnate republicano y el secretario de estado estadounidense, Marco Rubio, acusan a los manifestantes de apoyar al grupo armado palestino Hamás, cuyo ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel desencadenó la guerra.

La administración Trump también afirma que las universidades no han abordado el antisemitismo en los campus.

