Covimar responde a Petro por acusaciones sobre más de $2 billones de la vía Mulaló – Loboguerrero

La concesionaria Covimar, encargada del proyecto vial Mulaló – Loboguerrero, respondió al presidente Gustavo Petro tras sus recientes acusaciones sobre los más de dos billones de pesos destinados a esta obra que no se han ejecutado.

En un comunicado emitido este 2 de mayo, la empresa aseguró que esos recursos están depositados en una cuenta especial del proyecto y que solo pueden ser utilizados por decisión del Gobierno, ya que la obra no ha comenzado. Así lo denunció la concesionaria Covimar, que desde 2015 tiene el contrato para hacer la obra.

Según la empresa, hay más de 1,7 billones de pesos en una cuenta del proyecto y cerca de 400 mil millones en rendimientos financieros. Pero, como no se ha iniciado la construcción, por ley ese dinero no se puede tocar.

Covimar explicó que ha pedido al Gobierno, en varias ocasiones, que se termine el contrato, ya que no hay recursos nuevos y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) no ha ofrecido salidas para continuar. Aunque han propuesto alternativas, como una conciliación para liberar los recursos o replantear el proyecto, no han recibido una respuesta clara.

“Covimar no tiene el control sobre estos recursos y mantiene su compromiso para alcanzar acuerdos y que el Estado pueda disponer de estos recursos”, afirmó la empresa en su comunicado.La vía Mulaló – Loboguerrero, que prometía ser la solución para mejorar la conexión entre el Valle del Cauca y el puerto de Buenaventura, sigue sin construirse. Esta vía incluiría túneles, puentes y accesos modernos que acortarían tiempos de viaje y mejorarían la seguridad vial. Sin embargo, a nueve años del contrato, el proyecto permanece sin avances y sin fecha concreta para empezar.

