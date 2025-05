Trabajé varios días buscando la canción correcta y la encontré: cantante Thelma Houston

La reconocida cantante estadounidense Thelma Houston pasó por los micrófonos de La W con Julio Sánchez Cristo para hablar de sus experiencias y recordar lo que pasó alrededor de una de sus grabaciones más exitosas.

La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos agregó a su colección de “tesoros sonoros” la grabación de 1975 de ‘I’ve Got The Music In Me’ interpretada por Thelma Houston y ganadora de un Grammy. Este reconocimiento se otorga a las obras artísticas que representan lo mejor del rango y la diversidad de la región en un esfuerzo de preservación, aclara la Biblioteca del Congreso estadounidense.

Según recordó Houston, esta grabación la desarrolló cuando estuvo trabajando para el sello discográfico Motown Records en un proceso que le tomó varios días.

“En esas épocas yo estaba con Motown y estaba trabajando fuertemente, yendo al estudio e intentando encontrar el nuevo éxito del momento. Por eso estaba todo el tiempo en el estudiando y revisando muchas canciones”, comentó.

Sin embargo, según explicó la artista, el haber dado con la canción que marcó su éxito fue gracias a Suzanne de Passe, una de las directivas de Motown Records, pues fue a ella a quien se le ocurrió que hiciera su propia versión de ‘Don’t Leave Me This Way’.

“Ella escuchó esa canción en un álbum de ‘Harold Melvin & The Blue Notes’ y pensó que sería una buena canción para que yo interpretara, siendo una voz femenina cantando esas letras. Ella pensó que sería una opción interesante”, explicó.

La artista escuchó la canción y supo de inmediato que sería su nuevo sencillo. “Suzanne me llamó y me pidió que comprara el álbum, escuchara esa canción en particular y le dijera si me gustaba. Le dije que sí”, compartió la artista.

