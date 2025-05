En diálogo con Mujeres W, la actriz colombiana Angie Cepeda habló acerca de su regreso al cine colombiano con ‘Astronauta‘, una historia íntima que marca su papel más maduro y conmovedor.

Para Cepeda, ‘Astronauta’ es una película muy personal: “Uno va por la vida a veces en ‘piloto automático’ y no se da cuenta de muchas cosas porque a veces es difícil salirse de la zona de confort. Hasta que pasa algo que te mueve y de repente dices: ‘Tengo que tomar un riesgo o vivir esto y dar un giro’. Eso es lo que le pasa al personaje Daniel Hendler”.

Sobre ‘Nicolás’, el personaje interpretado por Hendler, la actriz relató: “Él se mete en este viaje interno, pero yo, que soy su esposa, estoy haciendo otro viaje. Estamos atravesando unas pequeñas crisis en paralelo (…) yo siento que el viaje del ser humano es tan individual que puedes estar en pareja, pero a veces cada uno está en su mundo”.

En cuanto a la producción de ‘Astronauta’, Cepeda contó que es una coproducción entre Colombia, Perú y Uruguay: “Es una película independiente, entonces el rodaje duró menos de dos meses”.

Por otra parte, sobre su carrera cinematográfica y los personajes que ha interpretado, Cepeda reflexionó: “Yo no podría decir que un solo (personaje me ha transformado), creo que es más bien todo lo que ha pasado estos años: cada personaje, cada historia y cada experiencia. Más allá del personaje, para mí es el entorno con el que se trabaja y siento que esta carrera me ha llevado a mí a desarrollar la capacidad de la adaptación”.

Escuche esta entrevista en Mujeres W:

Play/Pause Angie Cepeda sobre ‘Astronauta’: “Es una película muy personal” 20:24 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: