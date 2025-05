Colombia: el auge del inglés entre los líderes empresariales

Colombia

En Colombia, cada vez más ejecutivos están retomando el estudio del inglés, conscientes de que dominar este idioma se ha convertido en una herramienta indispensable para avanzar en sus carreras. Ya no se trata solo de cumplir con un requisito, sino de aprovechar las múltiples oportunidades que abre el manejo del inglés: desde acceder a cargos internacionales hasta participar en negociaciones globales, consumir información especializada o liderar equipos multiculturales. En un entorno empresarial cada vez más competitivo y conectado, ser bilingüe se consolida como una ventaja estratégica clave.Según estudios recientes, el 70% de las empresas internacionales en Colombia consideran el manejo del inglés un criterio decisivo en sus procesos de selección. A su vez, esta cifra revela lo necesario que es conocer un segundo idioma para conseguir mejores oportunidades dentro de nuestro país, y nos muestra el panorama actual de un mundo cada vez más globalizado.

El bilingüismo como puerta de entrada al mercado global

Hablar inglés no solo amplía el repertorio de herramientas profesionales, sino que transforma por completo el alcance de una carrera. En un mundo laboral cada vez más interconectado, el bilingüismo se ha convertido en un diferencial competitivo que permite acceder a nuevas industrias, mercados y posiciones de liderazgo.

Los profesionales que dominan el inglés están mejor preparados para interactuar con clientes internacionales, asumir roles en empresas multinacionales o participar en proyectos de alcance regional y global. Además, el idioma abre la puerta a contenidos especializados, capacitaciones y redes profesionales que de otro modo quedarían fuera de alcance.

Además, según investigaciones realizadas por diferentes medios, Colombia ocupa el puesto 75 entre 113 países en habilidades y dominio del inglés; en América Latina es el número 17 entre 20 territorios; esto lo deja con un nivel educativo bajo. En este contexto, aprender este idioma no es solo una habilidad adicional, sino una verdadera llave de entrada al mercado mundial.

Por esta razón, en Colombia cada vez son más los ejecutivos que vuelven a las aulas para aprender un segundo idioma y mejorar así sus posibilidades de proyección profesional. La demanda de perfiles bilingües ha crecido de forma sostenida en sectores estratégicos como tecnología, finanzas, comercio exterior y consultoría, donde el dominio del inglés ya no es un plus, sino una condición necesaria para aspirar a cargos de liderazgo. Muchos de estos profesionales, conscientes de que sus conocimientos técnicos necesitan complementarse con habilidades comunicativas en un contexto globalizado, deciden actualizar su formación para no quedar rezagados en un mercado cada vez más exigente.

Para estos profesionales, lo ideal siempre será recurrir a métodos flexibles para ser bilingües en poco tiempo, clases en horarios que se adapten a la disponibilidad de cada uno y sesiones que les hagan sentir que nunca es tarde para aprender inglés.

El impacto del inglés en el salario

Dominar el inglés no solo mejora las perspectivas laborales en términos de oportunidades, sino que también tiene un impacto directo en la remuneración. Diversos estudios muestran que los profesionales bilingües, especialmente aquellos que manejan el inglés con fluidez, tienen mayores posibilidades de acceder a cargos mejor pagados.

En diversos artículos e investigaciones realizadas en los últimos años se comenta que la diferencia aproximada en la remuneración para un mismo cargo entre una persona bilingüe y una que no lo es puede ser de entre 20% y 30%. Estos estudios dan a entender cómo podría afectar o mejorar el conocimiento de un segundo idioma para las personas que aspiran a diferentes empleos en el país.

En muchos sectores, como el tecnológico, el financiero o el de servicios globales, el dominio del inglés es un requisito clave para ocupar posiciones de mayor responsabilidad, que suelen estar asociadas a salarios más competitivos. Además, la capacidad de comunicarse eficazmente con socios, proveedores o clientes internacionales convierte al profesional bilingüe en un recurso estratégico para las organizaciones, lo cual se refleja también en una mejor valoración económica de su perfil.

Aprender inglés ahora es más fácil y flexible que nunca

La enseñanza del inglés ha cambiado radicalmente en los últimos años, adaptándose al ritmo acelerado de los profesionales. Ya no es necesario asistir a clases presenciales durante horas ni sacrificar compromisos laborales para aprender. Hoy, existen múltiples alternativas virtuales que permiten estudiar en cualquier momento y lugar: desde cursos after-office en línea hasta aplicaciones móviles que ofrecen ejercicios interactivos, clases en vivo y seguimiento personalizado. Esta modalidad ha derribado muchas de las barreras tradicionales, haciendo del aprendizaje del inglés una experiencia más dinámica y accesible.

Además, muchas compañías han comenzado a impulsar activamente el desarrollo del bilingüismo entre sus ejecutivos. Algunas ofrecen clases in-company, horarios flexibles para capacitarse o incluso becas para cursos especializados. Esta apuesta responde a una necesidad concreta: contar con equipos que puedan desenvolverse con soltura en entornos internacionales.

En el marco de las nuevas tendencias, diversas academias están optando por recurrir a la mejor forma de estudiar: enfocarse en la práctica y el disfrute del idioma. Sin embargo, solo algunas logran la eficiencia que realmente es necesaria para los alumnos del mundo actual.

Así, aprender inglés dejó de ser una meta postergada para convertirse en un objetivo alcanzable, alineado con el crecimiento profesional y respaldado por estructuras empresariales cada vez más conscientes de su valor estratégico.

Nunca es tarde para aprender inglés

En un mundo laboral cada vez más competitivo y globalizado, el inglés se consolida como una herramienta clave para quienes buscan ampliar sus horizontes profesionales. Lejos de ser una meta exclusiva de las etapas iniciales de la formación, hoy aprender inglés es una posibilidad real y accesible en cualquier momento de la carrera. Existen múltiples facilidades —desde cursos virtuales hasta programas impulsados por las propias empresas— que permiten incorporar el idioma sin descuidar las responsabilidades laborales.