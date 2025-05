Militantes de Colombia Humana critican a Petro por comentario contra Gustavo Bolívar

A través de un comunicado, un sector de militantes de la Colombia Humana cuestionó, este 11 de mayo, el comentario que hizo el presidente Gustavo Petro contra el saliente director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, durante un reciente evento en Tibú, Norte de Santander.

Los militantes calificaron el señalamiento del mandatario como “personal” y “no apropiado”. Es de recordar que el presidente aseguró: “Los que renunciaron, renunciaron”, solicitando a Bolívar no participar del evento.

Ese sector de la Colombia Humana destacó a Bolívar como “un hombre íntegro” que ha demostrado lealtad al proyecto de cambio del Gobierno, “sin esperar nada a cambio”. También defendieron su papel, como la persona adecuada para anunciar las nuevas medidas de apoyo económico y otros programas.

De otro lado, criticaron la forma como se eligieron algunos congresistas en 2022. Y denuncian que hubo “dedocracia (...) no eran verdaderos progresistas, no conocían las leyes o no tenían capacidad de liderazgo”, dijeron.

Al respecto, propusieron realizar una consulta popular para las elecciones de 2026, en la que las bases del movimiento escojan directamente a los candidatos: “sin trabajo de campo eficiente, las elecciones serían un fracaso”.

Finalmente, señalaron que ven con buenos ojos a figuras como Carolina Corcho y el propio Gustavo Bolívar en la lista de aspirantes a la presidencia de Colombia.