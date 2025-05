Anuncian acciones legales tras señalamientos a funcionario de Soledad, Atlántico, en caso de tierras

Barranquilla

A través de un comunicado a la opinión pública, el secretario de Gobierno de Soledad, Atlántico, Carlos Valencia anunció acciones legales por afectaciones a su honra y buen nombre, al haber sido mencionado en la red de robo de tierras en el departamento.

Valencia, que también es coronel retirado del Ejército Nacional, aseguró que acudirá ante las instancias judiciales de pertinencia para denunciar a quienes atentan contra sus derechos constitucionales.

“Carlos Valencia Muñoz, coronel retirado del glorioso Ejército Nacional y hoy, fungiendo como secretario de gobierno del municipio de Soledad, hago saber que acudiré ante las instancias judiciales de pertinencia para denunciar a quienes atentan contra mis derechos constitucionales, a mi buen nombre y honra en mi calidad de ciudadano y funcionario público, principios que siempre he preservado”, afirmó.

El funcionario dijo que, jamás ha tenido que ver con “la comisión de actos delictivos de ninguna naturaleza en desarrollo de las misiones y labores” que en la Alcaldía municipal.

Por otro lado, aseguró que, sin razón alguna, su nombre ha sido vinculado a hechos de investigación, “en los que no ha tenido participación”.

“Actuaré vía legal, por cuanto mi nombre, sin razón alguna, ha sido vinculado a hechos o noticias de hechos en investigación en los que no he tenido participación, lo cual ha ocasionado un detrimento reputacional que me afecta gravemente, ante lo que procederé jurídicamente”, dijo.

Adicionalmente, explicó que, no ha sido vinculado a ninguna investigación relacionada con el robo de tierras del municipio de Soledad, donde actualmente ocupa el cargo de Secretario de Gobierno.

“Contrario a ello, he venido trabajando para frenar la comisión de todo tipo de delitos en la municipalidad. En mi condición de ciudadano respetuoso de las leyes estoy presto a colaborar con las autoridades para que se cumplan los preceptos legales establecidos en la patria a la cual sirvo”, indicó.