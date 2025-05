Benedetti reconoció que sí iba a ser ministro delegatario durante viaje del presidente Petro a China

Gustavo Petro y Armando Benedetti. Foto: (Photo by ANGELA WEISS/AFP via Getty Images) / (Photo by YURI CORTEZ/AFP via Getty Images)

Luego de la polémica por la fallida designación del ministro del Interior, Armando Benedetti, como ministro delegatario durante el viaje del presidente Gustavo Petro a China, el funcionario respondió y reconoció que sí fue contemplado en el decreto que se publicó y que fue borrado horas después de la página de internet del Dapre.

Benedetti dijo: “para uno quedar encargado tiene que ser del mismo partido del Presidente. Aunque yo me pasé para apoyar a Petro quedamos en que yo entraba a Colombia Humana, no basta solamente con alzar la mano y decir, debe haber un registro del partido y no lo había. Había era una certificación del partido que es diferente”.

Entre risas, añadió: “Me habían dicho el día anterior, pero yo estaba en Barranquilla el miércoles. Estaba atendiendo un tema personal. Me enteré que habían publicado el decreto el viernes (...) después de este problema no sé si me vayan a tener en cuenta”. Tras esto, dejó en claro que no hubo ningún tipo de conflicto con algunos ministros, tras haberse contemplado la opción de ser designado.

