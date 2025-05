Frederic: del hobby entre amigos a conquistar las pistas del mundo

Doce años han pasado desde que Frederic, uno de los DJs más prometedores de la escena electrónica europea, empezó a mezclar música con un grupo de amigos sin imaginar que, con el tiempo, ese pasatiempo lo llevaría a girar por el mundo. En entrevista con Noches Electrónicas W de W Radio, compartió anécdotas, influencias musicales y reflexiones sobre su carrera, marcada por la pasión y la perseverancia.

“Durante mucho tiempo fue solo un hobby. Nadie nos quería contratar al principio”, confesó. Pero el entusiasmo por la música lo mantuvo firme, sin presiones ni fórmulas: “Después de años de hacer lo que me gusta con pasión, puedo decir que hoy es mi trabajo tocar para personas en todo el mundo”.

Frederic, que se declara amante del “techno groovy” con toques de trance o speedhouse, también sorprendió al revelar su gusto por los ritmos latinos, en especial el reguetón. “Mi esposa es cubana y me ha influenciado mucho con la música latina. Escucho Bad Bunny y J Balvin todo el tiempo”, dijo entre risas. Incluso resaltó cómo esa sonoridad ha enriquecido sus sets: “Me encanta. Le da un ritmo orgánico y un groove muy especial a la electrónica”.

Durante la entrevista, recordó una de sus experiencias más desafiantes en tarima: “En 2022, en mi residencia en Forá, tenía fiebre de 42 grados, pero aun así toqué. Me desmayé después del set, pero logré terminarlo. Siempre intento dar el 100%”.

Sobre su paso por Colombia, describió una experiencia cálida y sorprendente: “Era mi primera vez en Sudamérica y estaba nervioso, pero el recibimiento fue increíble. La gente me decía que había viajado desde otros países para verme. Fue conmovedor”. Y agregó que ya está trabajando para volver pronto.

En cuanto a la escena electrónica latinoamericana, reconoció el talento que florece desde este lado del mundo. “Hay productores impresionantes en América Latina. Me encantaría ver más artistas de acá tocando en Europa. Cada semana recibo música buenísima de esta región que me encanta poner”.

Para los fans que lo siguen de cerca, Frederic hablo sobre un nuevo EP titulado Rather Be With You, con remixes de Mika Hegemann y una colaboración con MCT. También recomendó escuchar el tema The Invitation de Sonic Rain, un productor emergente de Budapest: “Si quieren grooves potentes, ese track es ideal”.