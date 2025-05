Berrettini se retiró entre lágrimas por lesión y Ruud pasó a los octavos en Roma

El italiano Matteo Berrettini se retiró este lunes 12 de mayo por la lesión en el abdominal que arrastra desde hace tiempo del duelo ante el noruego Casper Ruud, correspondiente a la tercera ronda del Masters 1.000 de Roma en el que perdió el primer set 7-5 y los dos primeros juegos del segundo.

Berrettini, romano de nacimiento, no jugaba en su casa desde 2021. Volvió por todo lo alto a sentir el cariño de la afición italiana en la pista central en su estreno, donde ganó al inglés Jacob Fearnley.

Sin embargo, después de jugar el domingo los dobles junto a su hermano Jacopo, en un duelo que perdió ante sus compatriotas Lorenzo Sonego y Lorenzo Musetti, se vio forzado a abandonar por molestias musculares en la tercera ronda del cuadro principal ante Ruud.

Lo hizo en el segundo juego del segundo set, después de una manga inicial tremendamente disputada que se decidió con un ‘break’ de Ruud con el que evitó el ‘tie-break’.

El italiano se retiró hace apenas dos semanas del torneo de Madrid, en la misma ronda, por unas molestias abdominales que confirmó fueron el motivo del retiro en Italia.

“Cuando me levanté ayer me di cuenta de que las cosas estaban difíciles, luego el amor por este torneo, por la ciudad, y mi hermano (pareja de dobles) me empujaron a intentarlo hasta el final. Hoy hasta diez minutos antes del partido pensé que no lo podría, pero me sorprendió cómo reaccionó mi cuerpo hasta que sentí otra punzada y ya no pude seguir en el partido”, explicó en rueda de prensa.

“No quería retirarme, pero luego sé lo que pasa si sigo, que tengo que estar enfermo tres meses y no me apetece. Espero haber parado a tiempo, no creo que me haya destrozado. No sé qué me pasa en los músculos oblicuos abdominales”, sentenció.

