Exgobernador de La Guajira, ya condenado por corrupción, irá a juicio por otro millonario contrato

Jorge Eduardo Pérez Bernier, exgobernador de La Guajira, condenado por el escándalo de los ‘Megacolegios’, fue acusado formalmente por la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en un contrato de más de $5.700 millones para el mejoramiento del alcantarillado en el barrio Arriba de Riohacha.

Según el ente acusador, Pérez Bernier habría omitido sus funciones de control y vigilancia al permitir la ejecución del contrato 295 del 30 de diciembre de 2010 sin cumplir los requisitos legales exigidos por la Ley 80 de 1993, pese a que el proyecto fue financiado en su totalidad con recursos públicos.

Este contrato hacía parte del ambicioso Plan Departamental de Aguas, que contemplaba inversiones por cerca de 130 millones de dólares —90 provenientes de un préstamo del Banco Mundial y 40 de recursos nacionales—.

No obstante, la Gobernación no obtuvo la carta de no objeción del organismo internacional, un requisito obligatorio para seguir adelante con la contratación bajo sus lineamientos.

Pese a esa omisión, la administración de Pérez Bernier ordenó avanzar con el proyecto utilizando recursos de regalías. Para la Fiscalía, esta actuación derivó en un presunto delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales agravado.

El exmandatario ahora deberá enfrentar un nuevo juicio.

El pasado 10 de abril, la Corte Suprema de Justicia condenó a Pérez Bernier a 22 años y 4 meses de cárcel por su responsabilidad en el desfalco de más de 24.000 millones de pesos en el proyecto de construcción de colegios para niños de comunidades vulnerables en el departamento.