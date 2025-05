“Esperaría más responsabilidad del Estado”: representante Lina Garrido denunció amenazas de muerte

La representante a la Cámara por el Partido Cambio Radical, Lina María Garrido, pasó por los micrófonos de W Sin Carreta este viernes, 16 de mayo, para denunciar que está siendo amenazada de muerte por grupos armados como las disidencias de las Farc en el departamento de Arauca, región de la que es oriunda.

Cabe recordar que más temprano este mismo viernes, Garrido informó de la denuncia en su cuenta de X diciendo: " como resultado de la labor que vengo realizando para mostrar al país y al mundo la oscuridad que representa el Gobierno del presidente Gustavo Petro: #MeQuierenMatar “.

En el trino se ve, además, una citación que le hace el Frente Décimo Guadalupe Salcedo, de las disidencias, a la también vicepresidenta del Congreso, para que envíe un delegado a reunirse con el grupo en una vereda de Arauca.

Así mismo, un video en donde explica que es la cuarta amenaza que recibe.

Y es que en declaraciones recogidas por este medio, la representante confirmó que no es la primera vez que denuncia este tipo de hechos, pues aunque ahora son las disidencias las que la están amenazando, en su momento también los hizo el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“Desde junio de 2024, que recibí la primera amenaza, he puesto en conocimiento de la Policía, de la Fiscalía y de la misma Presidencia de la República, los hechos”, dijo.

Agregó: “ Las primeras amenazas que recibo fueron por la denuncia de las ollas comunitarias , de cómo se estaban manejando los recursos de la UNGRD en Arauca, y que podrían tener usos indebidos. Ahí recibo dos amenazas del ELN”.

“Yo nunca me quedo callada, yo pongo en conocimiento de las autoridades”, agregó.

Garrido mencionó que ha recibido constantes citaciones por parte de las disidencias y comunicaciones por medio de llamadas telefónicas y de WhatsApp a las que no responde.

Contó que “en noviembre (...) en ese momento, el Gaula me visitó en mi vivienda y le restó importancia a mi denuncia. Dijeron que no era el ‘modus operandi’ en este tipo de amenazas”.

“Sin embargo, anoche vuelven y ponen un panfleto que se puede ver en mis redes sociales. Hacen una videollamada, que no conteste, y me aterro de saber que el mismo número que denuncié en noviembre, hoy sea el que siga amenazando y desde el cual siguen delinquiendo. Las autoridades, hasta el momento, no me han esclarecido nada. Temo por la vida y la seguridad de mi familia ”, relató.

Dijo, además, que ha pedido “de todas las formas” que se proteja a su familia y a la “labor de oposición” que desde su sector adelantan.

La militante de Cambio Radical subrayó: “No tenemos inteligencia, no sabemos cómo cancelar esas líneas telefónicas (desde donde la están amenazando), hacen lo que quieren, andan por donde quieren y hacen estas citaciones. Quiero que las autoridades me respondan”.

“ Desde que estoy poniendo mis denuncias hubiese querido más responsabilidad por parte del Estado , por parte de Otty Patiño, comisionado para la Paz, que lleven el caso mío y pregunten qué es lo que quieren conmigo, si es que estas amenazas son ciertas o hasta dónde van a llegar, pero es una respuesta que sigo esperando“, concluyó.

Esto denunció la representante Lina María Garrido:

Soy Lina María Garrido, Segunda Vicepresidenta del Congreso de la República de Colombia, y como resultado de la labor que vengo realizando para mostrar al país y al mundo la oscuridad que representa el Gobierno del presidente Gustavo Petro: #MeQuierenMatar.



Quiero hacer un… pic.twitter.com/Jf58w05R6w — Lina Maria Garrido (@linamariagarri1) May 16, 2025

