Mujeres trans advirtieron que ley de Bukele provocará una “cacería de brujas” en El Salvador

Organizaciones de mujeres trans y que defienden los derechos humanos de las personas LGBTI en El Salvador advirtieron este viernes que la Ley de Agentes Extranjeros, propuesta por el presidente Nayib Bukele, “provocará” una “cacería de brujas” contra miembros de oenegés de la sociedad civil.

Mónica Linares Hernández, portavoz de la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (Aspidh Arcoiris), explicó en una conferencia de prensa que el trabajo de las organizaciones que defienden los derechos de las personas LGBTI se han visto afectadas por los recortes o retiro de fondos “por mandato del presidente” Donald Trump.

“Ahora con la Ley de Agentes Extranjeros los pocos fondos que se puedan conseguir como organizaciones de sociedad civil, que sí elaboramos un trabajo organizado para la defensa de los derechos humanos de las poblaciones y que debería hacerlo el Estado, vamos a quedar aún más con las manos atadas a la espalda”, señaló Mónica Linares.

La portavoz de Aspidh Arcoiris, una organización que brinda asistencia psicológica y asesoría jurídica gratis, comentó que “lo peor del caso es que no podemos hacer un manifiesto, no podemos hacer una marcha, no podemos hacer una protesta porque somos silenciadas por el régimen de excepción”.

El Salvador se encuentra bajo un régimen de excepción, implementado desde hace tres años contra las pandillas y que suspende algunas garantías constitucionales, que ha dejado miles de detenciones, la mayoría arbitrarias, según han denunciado diferentes organizaciones de derechos humanos.

“Para nosotras, definitivamente, es el comienzo de una cacería de brujas lo que tiene el Estado salvadoreño para con las organizaciones LGBTIQ+ y con las organizaciones en general que defienden los derechos humanos de las personas en un contexto de vulnerabilidad y pobreza”, dijo.

El presidente Nayib Bukele anunció esta semana que enviaría a la Asamblea Legislativa una Ley de Agentes Extranjeros para poner un impuesto del 30 % a las donaciones de las organizaciones sociales.

Una ley similar fue propuesta en 2021, la cual no se llegó a aprobar, pero el impuesto para las ONG era del 40 % a sus ingresos.

