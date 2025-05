Ecopetrol adquirirá el portafolio eólico y solar que tiene la noruega Statkraft en Colombia

Ecopetrol informó este martes 20 de mayo, que de forma exitosa cerró la negociación con la empresa Statkraft European Wind and Solar Holding, AS (Statkraft), para realizar la adquisición de su portafolio en todo el territorio nacional. Sin embargo, Ecopetrol no dio a conocer la inversión que se realizó para lograr dicho objetivo.

En cuanto a lo que corresponde al portafolio de Statkraft en Colombia, a través de su subsidiaria en conjunto que es Enerfin, se confirmó que está compuesto por: una compañía dedicada al desarrollo y operación de activos solares y eólicos; seis compañías de propósito especial dueñas de proyectos solares y tres compañías de propósito especial dueñas de proyectos eólicos.

Así las cosas, Ecopetrol espera lograr la adquisición de un portafolio de hasta 1,300 megavatios de proyectos solares y eólicos en el territorio nacional, principalmente ubicados en La Guajira, Sucre, Córdoba, Caldas y Magdalena.

Sobre el anunció, también se dejó claro que “el acuerdo está sujeto al cumplimiento de condiciones precedentes y otros requisitos legales, que una vez ejecutados, permitirán la adquisición por parte de Ecopetrol S.A. de un portafolio de hasta 1,300 megavatios”.

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, dijo “el día de hoy estamos anunciando la firma de un acuerdo en el marco del cual Ecopetrol de la mano de la sociedad Enerfin, una compañía filial subsidiaria de la estatal de Noruega, Statkraft European Wind and Solar Holding, AS (Statkraft). Hemos acordado la compra de 10 compañías que se han suscrito en el marco del desarrollo de estructuración de proyectos de energía solar y eólica en el país”.

Agregando que: “esta es una adquisición muy importante. Son prácticamente nueve proyectos; tres de los cuales están listos para iniciar construcción; uno ya operativo, el Portón del Sol en la Dorada, Caldas, 128 megavatios pico de capacidad energía solar y tenemos cinco proyectos más en las regiones de Córdoba, Sucre y La Guajira”.

En cuanto a la estructuración de licencias ambientales de los proyectos anteriormente nombrados, el presidente Roa, explicó que la mayoría ya hicieron sus respectivos trámites de licenciamiento, gestión de tierras y se encuentran en etapa de ingeniería básica y conceptual.

Frente al interrogante de dónde saldrá el dinero para la adquisición, Ecopetrol acudió a su plan de inversión para el presente año, en el que recordó que se ha destinado un gran monto para iniciar la apuesta por este tipo de proyectos, asegurando que en el momento esto no genera ninguna necesidad de acudir a una financiación externa.