¿Qué necesita su equipo para ser cabeza de serie en cuadrangulares? Estas son las cuentas

La Liga BetPlay se acerca a su etapa final y están casi que definidos los ochos mejores equipos que disputarán los cuadrangulares, en busca de la final para luchar por una nueva estrella.

A falta de una jornada para finalizar el ‘todos contra todos’, seis equipos ya tienen un lugar seguro en cuadrangulares, mientras que tres pelean por dos cupos.

América de Cali, Deportes Tolima, Atlético Nacional, Millonarios, Junior e Independiente Santa Fe son los seis equipos que ya están clasificados a cuadrangulares y lucharán por ser cabeza de serie.

Por otra parte, Independiente Medellín, Deportivo Pasto y Once Caldas son los tres clubes que pelean por los dos últimos cupos.

Debido a la importancia de lo que se define en el torneo, la Dimayor tomó la decisión de que siete partidos se disputen en simultáneo, el domingo 25 de mayo a las 4:00 p.m. (hora de Colombia).

Millonarios vs Boyacá Chico, Atlético Nacional vs Junior, Once Caldas vs Deportivo Cali, Deportes Tolima vs Águilas Doradas, Atlético Bucaramanga vs Deportivo Pasto, Alianza FC vs Independiente Santa Fe y América vs Independiente Medellín, son los compromisos que se jugarán al mismo tiempo.

Esto es lo que necesita cada equipo para ser cabeza de serie

América de Cali (vs. Independiente Medellín)

Victoria : será cabeza de serie y no tendrá que esperar resultados.

: será cabeza de serie y no tendrá que esperar resultados. Empate : Deberá esperar que no ganen Tolima, Nacional ni Millonarios.

: Deberá esperar que no ganen Tolima, Nacional ni Millonarios. Derrota: Necesitará un empate entre Nacional y Junior y que Tolima y Millonarios no ganen.

Deportes Tolima (vs. Águilas Doradas)

Victoria: con un triunfo será cabeza de serie y no deberá esperar resultados.

con un triunfo será cabeza de serie y no deberá esperar resultados. Empate : Debe esperar un empate entre Nacional y Junior y que Millonarios no gane.

: Debe esperar un empate entre Nacional y Junior y que Millonarios no gane. Derrota: Necesita un empate entre Nacional y Junior, una derrota de Millonarios y Santa Fe, o que no gane por más de tres goles.

Atlético Nacional (vs. Junior)

Victoria: Deberá superar a Junior y esperar que América o Tolima no sumen más de un punto en la última fecha, además de que Millonarios no triunfe por una diferencia de gol que lo supere (mínimo siete goles).

Deberá superar a Junior y esperar que América o Tolima no sumen más de un punto en la última fecha, además de que Millonarios no triunfe por una diferencia de gol que lo supere (mínimo siete goles). Empate: Necesita que América o Tolima no ganen su partido, que Millonarios no sume tres puntos y que Santa Fe no triunfe por una diferencia de ocho goles.

Necesita que América o Tolima no ganen su partido, que Millonarios no sume tres puntos y que Santa Fe no triunfe por una diferencia de ocho goles. Derrota: Si pierde no podrá ser cabeza de serie.

Millonarios (vs. Boyacá Chicó)

Victoria: Tendrá que ganar su juego ante Boyacá Chicó y esperar que América, Tolima y Nacional no sumen más de un punto.

Tendrá que ganar su juego ante Boyacá Chicó y esperar que América, Tolima y Nacional no sumen más de un punto. Empate: Necesita que Nacional y Junior igualen, además que Tolima pierda por dos goles y América por cuatro.

Necesita que Nacional y Junior igualen, además que Tolima pierda por dos goles y América por cuatro. Derrota: Si pierde no podrá ser cabeza de serie.

Junior (vs. Atlético Nacional)

Victoria: Necesita ganarle a Nacional y que América, Tolima y Millonarios no salgan victoriosos en sus compromisos.

Necesita ganarle a Nacional y que América, Tolima y Millonarios no salgan victoriosos en sus compromisos. Empate: Si empata no será cabeza de serie.

Si empata no será cabeza de serie. Derrota: Si pierde no podrá ser cabeza de serie

Independiente Santa Fe (vs. Alianza FC)

Victoria: Tendrá que derrotar a Alianza FC por una diferencia de, al menos, de tres goles y que América, Tolima y Millonarios pierdan sus juegos, además de que el duelo entre Nacional y Junior finalice en empate.

Tendrá que derrotar a Alianza FC por una diferencia de, al menos, de tres goles y que América, Tolima y Millonarios pierdan sus juegos, además de que el duelo entre Nacional y Junior finalice en empate. Empate: Si empata no podrá ser cabeza de serie.

Si empata no podrá ser cabeza de serie. Derrota: Si pierde no será cabeza de serie

Recordemos que los dos primeros, es decir, los cabeza de serie en cuadrangulares, tendrá una ventaja deportiva denominada punto invisible, la cual le permite ganar la posición, en caso de igualdad en puntos con cualquier otro equipo, y pueda ir a la gran final.

