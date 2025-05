¿Colombianos que quieren ir al mundial de fútbol alcanzan a lograr la visa? Esto advirtió secretario

Marco Rubio. EFE/EPA/WILL OLIVER / WILL OLIVER ( EFE )

El secretario de Estado, Marco Rubio, alertó en el Capitolio de los Estados Unidos, por poner un ejemplo de la congestión de servicios consulares, que muchos colombianos podrían quedarse por fuera del Mundial si no solicitan la visa pronto. El Gobierno evalúa medidas extraordinarias para enfrentar la demanda global.

“Si no han aplicado desde Colombia ya, probablemente no llegarán a tiempo para la Copa Mundial”, dijo Rubio, al explicar los desafíos logísticos actuales.

Rubio aseguró que el Gobierno estadounidense estudia medidas excepcionales, como implementar turnos dobles en embajadas y consulados. Incluso, se contempla reasignar funcionarios consulares para operar con presencia 24/7 en algunas sedes diplomáticas del mundo.

Así lo dijo: “Si no has solicitado una visa desde Colombia aún, probablemente no llegarás a tiempo para la Copa Mundial, a menos que empecemos a trabajar en turnos dobles”.

El alto funcionario subrayó que este esfuerzo no solo busca atender la demanda para el Mundial y la Copa Mundial de Clubes, sino también anticiparse al incremento de solicitudes que traerán los Juegos Olímpicos dentro de dos años.

“Incluso hemos considerado reasignar a funcionarios del Servicio Exterior, muchos de los cuales fueron capacitados en servicios consulares al comienzo de su carrera, para que haya presencia las 24 horas en algunas de nuestras embajadas y consulados alrededor del mundo, solo para manejar la carga de solicitudes de visa para eventos como la Copa Mundial, la Copa Mundial de la FIFA, la Copa Mundial de Clubes de la FIFA y luego los Juegos Olímpicos dos años después”, aseguró.

