“Si toca ir a una huelga indefinida, el presidente estará al lado del pueblo”: Petro

Desde Barranquilla, donde se realizó el primer cabildo convocado en respaldo a la consulta popular, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el mecanismo que fue hundido por el Congreso de la República y que ahora ha sido nuevamente presentado por el Gobierno Nacional.

Esta vez, incluyendo cuatro preguntas relacionadas con temas de salud, que se suman a las doce ya establecidas en torno a la reforma laboral.

El presidente Petro advirtió que las movilizaciones deben ser masivas, pero siempre respetuosas de la fuerza pública y los bienes del Estado. Además, manifestó que “la oligarquía de Colombia debe saber que ahora tiene al pueblo enfrentado, porque no fue capaz de dialogar con el presidente ni de llegar a un acuerdo”.

El mandatario también aseguró que “si toca ir a una huelga indefinida, el presidente nunca tocará al pueblo, se pondrá a su lado (…) si me van a echar por eso, entonces estalla la revolución, porque no nos vamos a arrodillar. No hemos pedido nada que no sea común en el mundo; no estamos siendo exagerados. No estoy pidiendo el socialismo, aunque lo quisiera. Aquí no está la expropiación”.

Asimismo, anunció la presentación de una versión ampliada de la consulta popular.

“Hemos presentado nuevamente la consulta, hubiéramos ganado por uno o dos, pero no importa. La presentamos con cuatro preguntas más, relacionadas con el terreno de la salud pública, el derecho a comprar medicamentos para que no haya escasez y no acaparen, el derecho a tener médicos en los territorios mediante un sistema de medicina preventiva, el derecho del personal de salud a ser formalizado laboralmente, y la que no volvamos a tener EPS como intermediarias porque se quedan con el dinero público”, dijo el mandatario.

Finalmente, respecto a la decisión del Congreso de hundir la consulta, el presidente agregó que todo congresista debe “darle la cara al pueblo y explicar por qué vota como lo hace. Quien ha sido elegido debe entender que es un servidor del pueblo. Si su voto va en contra de los intereses populares, el pueblo tiene derecho a revocarlo (…) A partir de hoy, el pueblo de Colombia se levanta. Que se acaben los cien años de soledad”.