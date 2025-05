“Me duele no haber evitado que se lo llevaran”: padrastro de Lyan Hortúa, menor liberado en Jamundí

En medio de la alegría por la liberación de Lyan Hortúa, de 11 años, secuestrado durante 18 días por disidencias de las FARC en Jamundí (Valle del Cauca), se revelaron detalles sobre el difícil cautiverio que vivió.

Jorsuar Suárez, padrastro del menor, contó que Lyan estuvo amarrado de manos durante cuatro días mientras permaneció secuestrado.

“Eso nos duele, pero aquí estamos felices porque ya está con nosotros en casa. Sabemos que sanaremos su corazón”, detalló.

Agregó que, a pesar de que el niño tiene una condición de salud que requiere medicamentos, lograron hacérselos llegar hasta el lugar donde lo tenían retenido.

También reveló que, durante el tiempo de cautiverio, pudieron hablar con Lyan en dos oportunidades por videollamada.

Al reencontrarse con el niño, en medio del abrazo y la emoción, le pidió perdón por no haber podido evitar su secuestro.

“Me duele como padre no haber estado allí para evitar que se lo llevaran. Le dije que me perdonara por no haberlo podido salvar”, expresó.

Como comerciante, Suárez aseguró que nunca habían recibido amenazas previas y que, a pesar del trauma, perdona a los secuestradores.

También denunció que la seguridad en el condominio donde viven fue vulnerada, a pesar de contar con tres porterías y que en la noche del secuestro las autoridades no respondieron a sus llamados.

Lyan fue entregado este miércoles a una comisión de la Defensoría del Pueblo. Aunque su liberación se logró por la vía humanitaria, desde que se conoció su secuestro hubo un trabajo constante de la fuerza pública y las autoridades.

El general Carlos Oviedo, comandante de la Policía de Cali, aseguró que ya existen órdenes de captura contra los autores intelectuales y materiales del secuestro.

El caso de Lyan conmocionó al país y movilizó a cientos de ciudadanos que, durante días, pidieron por su liberación.