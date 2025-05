“Tomemos chicha y guardemos la plata en el colchón”: sugirió el MinSalud, Guillermo A. Jaramillo

Este 22 de mayo, desde una audiencia pública en Popayán sobre la reforma a la salud, que se tramita en la Comisión Séptima del Senado, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, lanzó una polémica sugerencia.

El ministro propuso a los colombianos dejar de consumir algunos de los productos de grandes conglomerados económicos.

Igualmente, sugirió guardar el dinero “debajo del colchón” y no en el sistema bancario, como un “experimento”.

Le puede interesar Corte Constitucional dejó en firme orden al MinSalud para que reajuste la UPC y advirtió compulsas

Durante su intervención en el evento, aseguró: “ No tomemos una sola gota de cerveza, tomemos chicha, hagamos guarapo ”, dijo.

Además, señaló directamente a algunos grupos empresariales del país. “A ver qué pasa con Sarmiento Angulo, con Santo Domingo, con Ardila Lülle. Cojamos y guardemos la plata en un colchón y no en los bancos, a ver si viven de los recursos de nosotros”, dijo.

De otro lado, también sugirió no tomar gaseosas: “Santo Domingo vive de la cerveza que tomamos. Yo no tomo, soy abstemio, pero de vez en cuando me tomo una cerveza. Ardila Lülle vive de la gaseosa”.

Esto Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud: