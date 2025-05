Petro convocará consulta popular 1.0 por decreto si Senado no se vuelve a pronunciar: Benedetti

Desde una rueda de prensa en el Congreso, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que, si el Senado no se vuelve a pronunciar entre hoy y el próximo 1 de junio sobre la primera consulta popular radicada por el Gobierno, el presidente Gustavo Petro la convocará por decreto.

Según dijo, el Senado todavía no se ha pronunciado sobre esa solicitud, pese a que se entendió archivada en la votación del pasado 14 de mayo. Según Benedetti, todavía no hay definición pues presuntamente se habría violado el artículo 125 de la ley quinta, que dice que antes de cualquier votación debe haber lectura de la proposición que se va a votar.

Benedetti adjuntó un video en el que se demostraría que el secretario general del Senado, Diego González, presuntamente no leyó la proposición para la votación.

“Si es no se pronuncia de aquí al 1 de junio, el Gobierno de Gustavo Petro, convocará la Consulta Popular. La Ley Quinta de 1992, en su artículo 125, dice que antes de una votación debe haber lectura de la proposición. No se leyó. Luego entonces el Senado no se pronunció. ¿Qué se votó? No sabemos. El Senado no se ha pronunciado”, dijo el ministro de Gobierno.

La W consultó a la mesa directiva del Senado y en un principio aseguraron que la teoría de Armando Benedetti no es cierta. Habrá que esperar cuál es el pronunciamiento oficial de la Secretaría General.

