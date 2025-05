Con poca asistencia se cumplió la primera jornada de paro en la ciudad de Montería

Montería

Con poca asistencia se cumplió la primera jornada de paro convocada para este 28 de mayo en Montería, donde la temperatura alcanzó una sensación térmica de hasta 43°C.

Durante la actividad, los manifestantes explicaron los alcances del cese de actividades e instaron a la comunidad en general a sumarse a la movilización programada para el próximo 29 de mayo, con la finalidad de apoyar las políticas del presidente Gustavo Petro.

Ante la pobre participación, el presidente de la Asociación de Maestros de Córdoba (Ademacor), Jorge Bruno, dijo que “es normal que haya situaciones, porque mucha gente -de pronto por ocupaciones o porque quizá no se enteraron- no pudieron llegar; pero esto también hace parte de una situación en la que, creemos, que la derecha y ultraderecha está desinformando. Están diciendo que ya hay una reforma laboral consensuada, es una falta de respeto, nosotros no estamos en esa reforma laboral, eso no va a pasar, aquí la única solución es la consulta popular”.

“Mañana (29 de mayo) vamos a hacer grandes concentraciones en los 30 municipios de Córdoba y una gran movilización en Montería, donde tendremos representación del magisterio, los sectores sociales, madres comunitarias, estudiantes de la universidad y el Sena, campesinos, trabajadores y comunidad en general”, agregó.

La movilización saldría del antiguo Coliseo de Ferias de Montería (Tránsito municipal) y llegaría al parque Laureano Gómez, centro de la capital cordobesa. Dicha jornada iniciaría a las 8:00 a.m.

Según el dato de la Policía Metropolitana de Montería, cerca de 595 personas se concentraron durante este 28 de mayo en los municipios de Montería, Cereté, Ciénaga de Oro, San Carlos y San Pelayo.

Por su parte, las autoridades anunciaron que en el departamento se mantendrá activo un Puesto de Mando Unificado (PMU) para monitorear la jornada.