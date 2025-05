¿Cómo tener un buen sistema digestivo? Nutricionista explica buena alimentación y hábitos saludables

La doctora Lina Valencia, especialista en nutrición dietista, llegó este jueves 29 de mayo a los micrófonos de Salud y Algo Más para hablar de la salud digestiva y algunas recomendaciones para mantener un buen sistema gastrointestinal.

¿Qué es la salud digestiva?

La doctora Valencia aseguró que la salud digestiva es el adecuado funcionamiento de los órganos del sistema gastrointestinal.

Para conocer si su sistema digestivo está funcionando de la manera apropiada tenga en cuenta que no debe sentir la sensación de reflujo, debe tener una buena digestión de los alimentos (no sentir inflamación o pesadez después de comer), tener una adecuada deposición y no tener estreñimiento, que es de los padecimientos que más sufren los pacientes, aseguró la nutricionista.

¿Cuáles son esos alimentos diuréticos naturales que ayudan al sistema digestivo?

La clave un buen sistema digestivo es consumir fibra, la cual viene en frutas y vegetales.

La nutricionista explicó que un adulto promedio debe consumir cinco porciones al día entre frutas y verduras, una cantidad que la mayoría de las personas no alcanza. Además de la fibra, el ser humano también tomar de dos a tres litros de agua al día y evitar el sedentarismo, estas acciones ayudan al buen funcionamiento del sistema gastrointestinal.

¿Se pueden consumir todas las frutas?

La respuesta es sí, Valencia explicó que actualmente se está satanizando el consumo de frutas por el dulce que contienen estos alimentos, sin embargo, es importante diferenciar el azúcar que viene en las comidas ultraprocesadas es distinta a la de una naranja, por ejemplo.

Es necesario consumir todas las frutas, y entre más variedad de colores, mejor, porque esto indica que también hay variedad de nutrientes. Lo ideal es comer la fruta entera, no en jugos porque no se estaría alimentando del nutriente clave, la fibra, y en lugar de eso comerá azúcar.

Escuche la entrevista completa: