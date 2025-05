Líderes en el Catatumbo se quejan ante MinEducación por irregularidades en sus territorios

Catatumbo

En su visita a municipios del Catatumbo, líderes sociales le compartieron varias irregularidades al Ministro de Educación, que se está presentando en sus territorios, principalmente en zona rural.

Jaider Torres, es líder comunal en la vereda El Loro del municipio de El Carmen y expresó, con libreta en mano, todas las anomalías que se está presentando en su territorio.

“Tenemos dos meses de estar sin docente. Le llegó un traslado a la profesora que teníamos y lo lógico es que si llega el traslado, también llegue el reemplazo” dijo el líder.

También agregó que “en mi comunidad no hay internet, el único que hay es el de MinTic y a veces son hasta dos horas para que dejen a uno entrar y cuando se conecta, entonces no se van los mensajes”.

Pero las quejas no pararon y Torres aseguró también que “tenemos 14 niños estudiando en un corredor de una casa de familia, porque no tenemos colegio (...) Respecto al PAE, en mi colegio tenemos 16 estudiantes y llega un kilo de azúcar para 15 días, media canasta de huevos para 15 días. Solamente con ese ejemplo quiero que se imagine cómo es con los demás productos. No sé qué esta pasando”.

Pidió al Ministerio de Educación verificar qué sucede y darles pronta respuesta.