Presidente Petro canceló asistencia a Cumbre de Estados del Caribe por razones de “fuerza mayor”

Panamá recibió oficialmente la Presidencia protempore de la Asociación de Estados del Caribe (AEC). Sin embargo, según explicó la Presidencia de la República, por razones de “fuerza mayor” el presidente Gustavo Petro no llegó al acto que se realizó en Montería y que, además, contó con la asistencia de José Raúl Mulino, jefe de Estado panameño.

En esa línea, el acto fue liderado por la canciller de Colombia, Laura Sarabia, quien pidió excusas en nombre del presidente Petro.

“Me gustaría aprovechar para excusar al presidente Petro que por razones de fuerza mayor no nos pudo acompañar. No se pudo desplazar de la ciudad de Bogotá, pero su corazón y su sentimiento caribeño siempre nos acompaña”, dijo.

La cumbre reunió a mandatarios, cancilleres y altos representantes de más de 25 países y territorios miembros “con el objetivo de fortalecer la cooperación en temas como el cambio climático, el turismo sostenible, la gestión del riesgo de desastres y el desarrollo económico inclusivo”.

Esto dijo Laura Sarabia: