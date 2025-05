Representantes de Frisby España dicen desconocer que la marca en Colombia era una cadena reconocida

La W pudo conversar con dos personas cercanas a Frisby España y aseguran que desconocen quién está detrás de la creación de la cuenta de Instagram y de la página web de la compañía.

Además, aseguran que se trataría de una doble suplantación, por un lado, de la página web de Frisby Colombia y por otro lado de ellos al usar su marca registrada en España sin su consentimiento ni autorización.

El responsable de Frisby España, quien prefiere no ser identificado, insiste en que no sabía que era una cadena de pollo reconocida. Confirma también que no ha habido ampliación de capital ni algún cambio en la sociedad a la espera de conocer quién será el nuevo administrador tras la salida del abogado español.

A pesar de que hay versiones circulando de que el pleito legal en España lo ganó Colombia, sus fuentes le confirmaron que no ha habido ninguna batalla legal, ni hay ninguna citación en la corte, ni ningún tipo de avance.

La abogada Juliana Echeverri, quien representa a Frisby Colombia, aseguró a La W que “Frisby está enfocado en los procesos legales correspondientes y se harán comentarios en el momento debido”.

Frisby Colombia tendría un mes para demostrar su actividad en Europa para no perder la exclusividad de la marca. Hasta el momento, detrás del proyecto en España siguen estando Jacqueline Pérez Parcha como mayor accionista y Charles Dupont como representante legal autorizado.