Bucaramanga estaría al borde del colapso hospitalario por cuenta de crisis financiera

Bucaramanga

La secretaria de salud de Bucaramanga, Claudia Amaya y gerentes de 9 IPS que dicen estar en riesgo, firmaron una carta solicitándole a la Comisión Séptima del Senado que cite a un debate de control político al ministro de Salud, la Supersalud y el ADRES para que definan rutas en las que se puedan pagar recursos para que clínicas y hospitales puedan operar con normalidad, en el comunicado exponen seis exigencias en específico.

De acuerdo con la secretaría de salud son $465.000 millones que se le deben a las IPS, cerca de $163.000 millones corresponde a una deuda que llaman ‘impagable’, la Nueva EPS es la principal entidad que adeuda hoy a los centros médicos, como es el caso del Hospital psiquiátrico San Camilo, así lo confirmó la gerente Natalia Sofia Ojeda Ortiz.

“Hay meses como el que acaba de pasar de mayo que no giran ni un solo peso y nosotros sí nos vemos eh difícil en difícil situación de poder seguir prestando los servicios. De lo poquito que llega, nueva EPS fue el único que no giró el mes pasado y no sabemos si este mes va a girar y todo lo poquito que llega tenemos que dividirlo entre todos nuestros proveedores", agregó la gerente.

Por su parte desde el Isabu también confirman que la situación más crítica la vive con Nueva EPS, que concentra más de 50.000 usuarios y con la que se acumula una deuda superior a los 6.000 millones de pesos. Hernán Zárate, Gerente del Isabú denunció que desde el 15 de abril no se están autorizando servicios médicos a los afiliados, a pesar de que existen contratos vigentes.

“Nosotros a hoy estamos prestando los servicios con normalidad. Sí tenemos una dificultad bastante grande, pero es por parte de la nueva EPS y es que a partir del 15 de abril nos manifiestan que no nos van a a autorizar procesos o citas con la población, que en este caso que yo tengo más de 50.000 usuarios afiliados“, señaló el gerente.

Desde la Secretaría de Salud de Bucaramanga agregaron que teniendo en cuenta que ante la situación crítica hospitalaria no ha existido un doliente, esperan que con este comunicado se permita encontrar ese doliente.