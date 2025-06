Caso desaparición forzada: ‘Lucho’ Herrera rindió versión libre en la Fiscalía y se declaró inocente

El exciclista colombiano Luis Alberto ‘Lucho’ Herrera rindió versión libre ante la Fiscalía General de la Nación en el marco de una indagación por la desaparición forzada de cuatro personas ocurrida en octubre de 2002 en zona rural de Fusagasugá, Cundinamarca.

El exdeportista rechazó cualquier vínculo con los hechos y aseguró, mediante un comunicado de prensa, que ha sido víctima de “calumniosas sindicaciones, extorsiones, chantajes emocionales e intimidaciones” por parte de grupos delincuenciales a los que, según dijo, ha sido ajeno toda su vida.

“Lo que Dios, mi patria y mi pueblo me han dado ha sido suficiente para no perderme por equivocadas y pedregosas rutas de codicia, ambiciones económicas y menos para atentar contra la vida y el patrimonio de personas humildes”, expresó Herrera, quien también se excusó por no haberse pronunciado antes sobre el proceso judicial.

"Se declaró inocente", dijo su abogado, Hernando Benavides.

El excampeón sostuvo que su prioridad actual es atender los requerimientos de fiscales y jueces, y defendió su silencio público al afirmar que la justicia exige reserva en asuntos que comprometen derechos fundamentales como la dignidad y la verdad de las víctimas.

“Hoy nuevamente pongo el pecho, como lo hice en las más empinadas y dolorosas batallas de mi vida deportiva, con la tranquilidad de quien acude con la verdad”, concluyó.

Según el exciclista, desde hace más de ocho años puso en conocimiento de la Fiscalía las amenazas de las que ha sido objeto.

Por su parte, el abogado defensor Hernando Herrera informó que su cliente se declaró inocente durante la diligencia. “Él sigue siendo una gloria del ciclismo, que es víctima de unos hechos de los cuales es ajeno, y es la Fiscalía la que debe establecer la verdad. Ha venido a dar la cara (…)”, dijo el penalista, quien además aclaró que ‘Lucho’ aún no ha sido vinculado formalmente como sujeto procesal.

El abogado también reconoció que su cliente se encuentra afectado emocionalmente por la situación que enfrenta. “A él le preocupa la posibilidad de una medida de detención; eso mortifica a cualquier persona, y más cuando se trata de una gloria del ciclismo que le dio tantos triunfos al país”.

Además, explicó que Herrera no tenía una relación cercana con los cuatro campesinos desaparecidos y asesinados presuntamente por las Autodefensas Unidas de Casanare. “No tenía nada contra ellos, eran sus vecinos, tenían predios colindantes y eso no se va a negar (…) Hoy dio la cara y la seguirá dando”, sostuvo.

La diligencia de versión libre se realizó bajo los lineamientos de la Ley 600 de 2000, correspondiente al anterior sistema penal.

En abril pasado, el periodista Omar Alejandro Hernández, de Noticias Uno, reveló una decisión judicial en la que se ordena compulsar copias para investigar a ‘Lucho’ Herrera por los delitos de desaparición forzada agravada y homicidio agravado. Las víctimas serían cuatro campesinos que vivían cerca de una finca del exciclista en Fusagasugá.

Como parte de la investigación, la Fiscalía impartió órdenes a la Policía Judicial para recaudar elementos materiales probatorios y evidencia física que permitan ubicar a las personas desaparecidas e identificar a los posibles responsables.

Se espera que en los próximos días se conozcan los resultados de las labores de exploración y exhumación en un predio del municipio de Silvania, Cundinamarca, donde, según versiones de exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), estarían enterrados los cuerpos de los cuatro campesinos y de al menos diez víctimas más de desaparición forzada en la región.