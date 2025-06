Denuncian robo en el Observatorio Astronómico VyctoriaStars Tatacoa: director se pronuncia

Recientemente, desde el Observatorio Astronomico VyctoriaStars Tatacoa denunciaron que se presentó un robo dentro de sus instalaciones en las que delincuentes se habrían llevado artículos de “gran valor científico”.

Guillermo García, director científico del lugar, habló en W Sin Carreta para dar detalles de lo sucedido.

“El pasado 30 de mayo sufrimos de un robo producto de la delincuencia y de la falta de conocimiento y educación de las personas que violentaron las puertas del observatorio, llevándose implementos científicos de gran valor científico para nosotros, pero sin valor para los delincuentes ”, dijo García en su primera intervención.

El director destacó que, aunque en el lugar se tiene un sistema de cámaras, “los ladrones fueron demasiado hábiles para poder entrar y violentar la seguridad. Nosotros contamos con el sistema de internet Starlink y tuvimos un inconveniente, que fue el que aprovecharon los delincuentes para poder ingresar. Nos dejaron una huella en el suelo”.

“Esto es un avalúo comercial para nosotros, porque los equipos se tuvieron que adquirir. El monto de este robo asciende a los 30 millones de pesos , pero valor en el comercio no tiene. Por ejemplo, hay una cámara científica que se robaron, pero no se llevaron el cable de conexión a los servidores, y sin eso no funciona, además, el cable no se consigue en Colombia”.

